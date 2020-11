Scegliere di puntare su Radici è un buona scelta su come raddoppiare il proprio capitale investendo su un titolo azionario il cui solo limite è la piccola capitalizzazione. Al momento, infatti, il titolo ha una capitalizzazione di poco superiore ai 10 milioni di euro. Inoltre gli scambi medi giornalieri negli ultimi tre mesi sono stati di circa 20.000 euro. Ad esempio, durante la giornata del 24 novembre sono state scambiate 1.000 azioni per un controvalore di 1.500 euro. Si capisce, quindi, come il titolo sia esposto a grandi fluttuazioni legate agli scambi limitati.

La nostra raccomandazione, quindi, è di tradare questo titolo con molta prudenza senza sovraesporsi.

Dal punto di vista della valutazione, confrontato le attuali quotazioni con il suo fair value, scopriamo che Radici è sottovalutata di oltre il 60%. Per i due analisti che coprono il titolo, invece, il consenso medio è Buy con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 146%. Un valore monstre che, come vedremo, trova supporto nell’analisi grafica e previsionale.

Come raddoppiare il proprio capitale investendo su un titolo azionario il cui solo limite è la piccola capitalizzazione: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo azionario Radici (MIL:RAD) ha chiuso la seduta del 24 novembre a quota 1,51 euro in ribasso dello 0,31% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista ed è lanciata verso il suo I obiettivo di prezzo in area 1,715 euro. La settimana in corso, però, sta offrendo uno spunto molto interessante. Si sta formando, infatti, un segnale rialzista di BottomHunter. In questo caso la spinta rialzista si rafforzerebbe e punterebbe agli obiettivi superiori per un potenziale massimo rialzo del 100%.

Time frame mensile

Il mese di novembre potrebbe rappresentare la svolta di lungo periodo per Radici. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si apprestano a chiudere sopra l’importantissimo livello in area 1,45 euro. Qualora la svolta rialzista dovesse rafforzarsi le quotazioni si potrebbero dirigere in area 2,86 euro per un potenziale raddoppio delle attuali quotazioni.

Un segnale di debolezza si avrebbe nel caso di chiusure mensili inferiori a 1,45 euro.

