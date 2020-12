Come raddoppiare i propri risparmi nel 2021 puntando sul titolo Telecom? Comprando alla chiusura di dicembre se le quotazioni dovessero chiudere sopra un livello chiave. Di questo, però, ci occuperemo nella sezione dedicata all’analisi grafica previsionale.

Occupiamoci adesso degli analisti che hanno un consenso medio Outperform e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 35% circa. Analogo livello di sottovalutazione si ottiene andando a confrontare il prezzo attuale di Telecom con il fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow.

Dovresti vendere le tue azioni adesso?

Per chi ha un portafoglio di 350.000 €: ricevi questa guida e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

La sottovalutazione, poi, diventa ancora più importante se si considera il PE come parametro come criterio di valutazione. Per Telecom, infatti, vale 7,8 mentre per il settore di riferimento 20,1 esprimendo una sottovalutazione di circa il 160%.

Quali sono i mesi rialzisti per il titolo?

Nella figura seguente è riportato per ciascun mese dell’anno la probabilità che la chiusura sia superiore all’apertura mensile. La percentuale media indicata è calcolata su tutti gli anni che vanno dal 2003 al 2020.

Notiamo subito una cosa, non ci sono mesi durante i quali è più probabile che la chiusura sia superiore all’apertura. Solo per il mese di marzo questa probabilità è del 65%. Viceversa c’è il mese di maggio che ha una probabilità molto piccola (29%) che il mese chiuda sopra il prezzo di apertura. Per gli altri mesi siamo intorno a valori del 50% che, quindi, non sono di aiuto per il trading.

Come raddoppiare i propri risparmi nel 2021 puntando sul titolo Telecom? Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Telecom (MIL:TIT) ha chiuso la seduta del 28 dicembre in rialzo dello 0,13% rispetto alla seduta precedenza a quota 0,3823 euro.

Il trimestre che si chiude con dicembre 2020 dovrebbe portare le quotazioni sopra l’importante resistenza in area 0,374 euro aprendo le porte al raggiungimento di area 0,435 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura trimestrale superiore a questo livello, poi, aprirebbe le porte a un proseguimento fino in area 0,586 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo si trova in area 0,741 euro.

Da notare che al momento il rialzo non è sostenuto ne’ da un segnale del BottomHunter ne’ da uno dello Swing Indicator.

Un segnale negativo si avrebbe nel caso di una chiusura trimestrale sotto area 0,374 euro, dalla mancata rottura di area 0,435 euro oppure da un segnale ribassista dello Swing Indicator.

Quindi, come raddoppiare i propri risparmi nel 2021 puntando sul titolo Telecom? Comprando subito e monitorando con attenzione i livelli indicati.

Approfondimento

Le Borse europee hanno potuto avvantaggiarsi di due notizie e mezzo