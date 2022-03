Con l’arrivo della primavera molti di noi si sono riversati nuovamente nei giardini. La manutenzione dello spazio verde richiede tempo e sacrificio e, soprattutto, una continua lotta contro le piante infestanti. Tra queste spicca l’ortica, pianta che riesce a crescere ovunque, diventando un pericolo per i nostri fiori e per noi (visto che può essere urticante).

Liberarsi dell’ortica non è facile, ma non è nemmeno impossibile. In commercio è possibile trovare decine di prodotti ad hoc, come diserbanti e sostanze chimiche varie. Ma esistono anche metodi molto più ecologici, e non per questo meno efficaci, per sbarazzarci dell’ortica. In più, l’ortica raccolta può diventare una nostra alleata in casa. Vediamo di seguito come.

Come raccogliere l’ortica che infesta il giardino e 3 modi intelligenti per riutilizzarla in casa

Utilizzando diserbanti chimici potremmo in effetti eliminare l’ortica, ma potremmo arrecare altri danni alle nostre piante. Per questo sarebbe meglio ricorrere a metodi naturali, che non mettono in pericolo l’ambiente circostante.

Esistono principalmente due modi per estirpare l’ortica in modo del tutto naturale. Il primo metodo è quello di utilizzare una vanga a punta, che vada a sradicare le radici dell’ortica in profondità. In questo caso dobbiamo fare attenzione a non lasciare nemmeno il minimo frammento di radice, che sarebbe sufficiente a dar vita a una nuova pianta.

Il secondo metodo è quello di utilizzare della calce da giardino. L’ortica infatti prolifera soprattutto nei terreni acidi e meno in quelli alcalini. Aggiungendo la calce da giardino al terreno, su cui nascono le nostre piante, ne cambieremo l’equilibrio chimico. In questo modo l’ortica non nascerà affatto o sarà indebolita e quindi più semplice da estirpare.

Dal fertilizzante alla lozione per capelli fai da te: ecco perché non va buttata

Dopo aver visto come raccogliere l’ortica, che infesta il giardino, vediamo cosa farci. Molti saranno tentati di gettarla direttamente nella spazzatura. Ma l’ortica può tornarci molto utile per vari scopi.

In primis, incredibile ma vero, l’ortica può diventare un ottimo fertilizzante, grazie al suo ricco contenuto di azoto. Per produrlo bisogna lasciar macerare le foglie in acqua per circa tre settimane. Avremo un fertilizzante prezioso, nonché un’ottima soluzione contro gli afidi.

Ma l’ortica può diventare anche una lozione per capelli. Lasciamo in ammollo 10 grammi di foglie d’ortica essiccate in 100 grammi di alcol per liquori e aggiungiamo 30 millilitri d’acqua. Massaggiamo con la lozione il cuoio capelluto, per un effetto rinforzante.

Infine, possiamo ricavare dall’ortica anche un infuso. In questo caso abbiamo bisogno dei fiori dell’ortica, essiccati. Lasciamoli in ammollo per qualche minuto in acqua calda e poi gustiamo una tisana ricca di ferro.

