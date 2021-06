Il papavero comune ha origini in Turchia, ma ormai cresce spontaneo anche in Italia da parecchi secoli. L’apice della fioritura avviene tra maggio e giugno e si moltiplica in maniera esponenziale a seconda dello spazio che ha a disposizione. Solitamente si trova nei campi di cereali, ma nasce in tutte le zone, a mare e in montagna, perfino negli angoli della strada, è infatti considerata infestante. I suoi petali rosso fuoco conquistano per la loro bellezza e, vista la resistenza, potranno essere coltivati nel giardino e nei balconi di casa senza troppi sforzi.

È innegabile come queste straordinarie piante spontanee sorprenderanno tutti per la ricchezza di colori e le proprietà benefiche

Alcune varietà

Il papavero alpino è tra le varietà più piccole e basse, la massima altezza è di 25 cm. I suoi fiori sono di colore giallo, arancione ed anche bianco e sono adatti per adornare ad abbellire giardini rocciosi. Il papavero delle spiagge, è di colore giallo inteso, può raggiungere i 90 cm di altezza.

Il ladybird sopporta temperature molto basse, fino a –10 gradi, del tipico colore rosso corallo, con delle macchie nere, sono le più apprezzate e coltivate. I papaveri della California, fioriscono per tutti i mesi estivi con colorazioni che variano dal rosa, al bianco, al giallo. Amano temperature miti e calde e i loro fiori sono di grande effetto. Chi vive in montagna o in collina potrà notare la crescita della varietà d’Islanda: i suoi fiori, oltre ad essere coloratissimi sono anche profumati, a differenza degli altri. Tra i più altri e grandi di taglia, i papaveri orientali, hanno petali rosa, bianco o arancio e sono stropicciati.

Coltivare i papaveri

È opportuno seminare il papavero in autunno o in primavera, pressando leggermente il seme sul terreno, in terra o in vaso ampio, distanziati tra loro. Meglio posizionarli al sole in un terreno sabbioso e ben drenato e innaffiare massimo 4 volte a settimana.

I semi e i fiori del papavero hanno proprietà benefiche per l’uomo. Pieni di vitamine e omega 6, spesso vengono impiegate in cucina o infusi. Ma è sempre meglio chiedere ad uno specialista prima di utilizzare le parti della pianta.

