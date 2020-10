Come quando e perché puoi raccogliere denaro online grazie a questo strumento

Grazie a questo strumento puoi raccogliere denaro online. Ma è pure importante il come, quando, e perché puoi farlo. Ci riferiamo al crowdfunding, ovvero alla formula del finanziamento collettivo che permette proprio di raccogliere denaro sul web.

E di poterlo fare in maniera del tutto legale. Grazie a piattaforme online specializzate proprio nel crowdfunding. Come quando e perché puoi raccogliere soldi online grazie a questo strumento. Il crowdfunding che non è altro che un canale di finanziamento. Che è alternativo a quelli tradizionali. Ovvero ai prestiti ed ai finanziamenti. Quelli erogati da banche e società finanziarie.

I primi tre passi per il crowdfunding sono rappresentati da cosa? Dall’idea da finanziare e dall’obiettivo. E dalla scelta della piattaforma da utilizzare per raccogliere denaro attraverso il finanziamento collettivo. Perché donare soldi con crowdfunding ? Per sostenere una buona causa. Dalla raccolta di risorse economiche per fini benefici. All’avvio di un’attività imprenditoriale. Passando per il finanziamento di un’idea. Non solo innovativa. Ma addirittura rivoluzionaria.

È davvero possibile, attraverso questo strumento, raccogliere denaro online? Quali sono le campagne di crowdfunding di sicuro successo? Spesso quelle che coinvolgono le start up. Ma anche società già affermate che cercano fondi per un obiettivo ben preciso e meritevole si sostegno. Ad esempio, si pensi a una squadra di calcio che si prefigga di raccogliere fondi allo scopo di costruire un nuovo stadio. O, ancora, semplicemente per avere risorse economiche più sostanziose così da poter ingaggiare giocatori di spessore internazionale e, quindi, vincere il campionato.

Quando si ha successo nel raccogliere fondi sul web

Con il crowdfunding raccogliere denaro online è, però, un’operazione possibile a certe condizioni. Fondamentale è promuovere l’iniziativa attraverso un ponderato coinvolgimento dei potenziali donatori. Rispettando determinate condizioni certamente, grazie a questo strumento, puoi raccogliere denaro online. Ciò significa che il progetto, o l’idea, da finanziare deve essere spiegata nel modo più dettagliato e preciso possibile. Con tanto di aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento del progetto.

Altrettanto importante, poi, è la concreta possibilità, per i potenziali donatori/investitori, di poter accedere, con trasparenza, a tutte quelle informazioni necessarie per conoscere l’entità dei costi preventivati per la realizzazione dell’obiettivo finale. Anche per questo il crowdfunding è uno strumento vincente. Ma solo quando la start up, o l’imprenditore, programma due aspetti essenziali per la buona riuscita del progetto.

In primo luogo, per avere successo nel raccogliere denaro online con il crowdfunding, è necessario prevedere l’entità economica della spesa da sostenere per realizzazione finale. In secondo luogo, ovviamente, fissare un termine di scadenza per il finanziamento collettivo. E cioè stabilire una data univoca, e irrevocabile, entro la quale la raccolta fondi, tramite donazioni, sarà considerata chiusa. È importante, in conclusione, sottolineare il fatto, non certo trascurabile, che raccogliere denaro online non è necessario avere a disposizione un conto corrente. Basta anche un semplice account che permetta di accedere ad un servizio di pagamento digitale che, quindi, consenta di trasferire denaro per il tramite del web.