Come quando e perché non si deve mai massaggiare la pancia in gravidanza? Tra miti, paure ingiustificate e leggende metropolitane, sulla questione sono presenti sul web tante informazioni fuorvianti. Serve sempre delicatezza e precauzione, magari affidandosi a mani esperte. Ma in realtà non ci sono rilievi scientifici sul perché non si debba mai massaggiare la pancia in gravidanza.

Massaggiare la pancia in gravidanza, è sempre possibile affidandosi a mani esperte

Come quando e perché non si deve mai massaggiare la pancia in gravidanza, entro o dopo il terzo mese? Sì, perché su Internet è possibile leggere pure di rischi di aborto spontaneo se la donna decide di farsi massaggiare la pancia in gravidanza nelle prime settimane.

In realtà, invece, il massaggio in gravidanza è tale per la donna da ottenere numerosi benefici non solo a livello fisico, ma pure psicologico. Detto questo, per il massaggio in gravidanza è bene sempre parlarne prima con il ginecologo.

Dopodiché, come sopra accennato, bisogna sempre affidarsi sempre a mani esperte. I professionisti del massaggio, sulla pancia della donna in gravidanza, sono infatti capaci di evitare ogni pressione accentuata grazie a manipolazioni che sono molto delicate. Ed i benefici possono essere diffusi specie per tutte quelle donne in gravidanza che manifestano la cosiddetta depressione prenatale. Il massaggio, infatti, può innescare un aumento di dopamina e di serotonina che agiscono sul miglioramento generale dell’umore.

Ecco gli altri miti da sfatare

Tra gli altri miti da sfatare, c’è pure quello relativo alla nausea. Anche in questo caso non ci sono rilievi scientifici su una possibile correlazione tra la donna che aspetta un bambino ed il sintomo della nausea. Così come il massaggio non è in genere controindicato nemmeno negli ultimi mesi di gravidanza. Ma nella fattispecie la donna in gravidanza non deve stare mai a pancia in giù. In tal caso, infatti, il massaggio delicato potrà essere praticato pure con la futura mamma che sta seduta oppure messa di fianco.