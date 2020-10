Quello che stai per leggere potrebbe sembrarti inverosimile, una boutade. E invece è tutto vero. Il servizio che stiamo per raccontare, esiste ed è funzionante. Permette a qualunque privato di potere guidare un potente e costosissimo SUV, una berlina di lusso o una supersportiva, con una cifra irrisoria. Ecco come puoi avere una auto di lusso con poche centinaia di euro al mese senza nessun anticipo e nessun altro costo.

Le formule finanziarie per avere una super auto a un costo ridottissimo

Ammettiamolo, è capitato a tutti di vedere lussuosissimi SUV, splendide e costosissime berline, accattivanti auto sportive e di invidiare il guidatore. Magari ci siamo anche immaginati alla guida di una di quelle splendide autovetture.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Se notate bene, e vi invitiamo a farlo se non ve ne siete accorti, fuori è pieno di “macchinoni”. Eppure siamo in mezzo a una recessione economica. Auto da 30mila, 40mila, 50mila euro che sfrecciano ovunque. Magari ce l’ha anche il vostro vicino e ogni volta che vedete la sua auto, vi domandate come faccia a permettersi una simile vettura.

Vi sveliamo il segreto, molte delle vetture di lusso che vedete sfrecciare sono prese con formule finanziarie particolari, che agevolano l’acquisto immediato. E tra queste formule, ce n’è una che sta emergendo con forza, quella del noleggio a lungo termine.

Come puoi avere una auto di lusso con poche centinaia di euro al mese senza nessun anticipo e nessun altro costo

Attenzione perché qui la cosa si fa interessante. Noleggio a lungo termine significa noleggiare un auto, pagare una rata mensile e stop. E quando scriviamo stop, intendiamo: niente bollo, niente assicurazione, niente spese di manutenzione ordinaria e straordinaria. E niente, udite bene, anticipo.

Significa che puoi prendere un SUV da 40mila euro, senza versare un euro di anticipo e pagando una rata che parte da 300/350 euro. E con 500 euro al mese si prendono delle signore auto.

Oggi sul mercato si può trovare uno dei SUV più richiesti e belli, di un marchio italiano, a 399 euro al mese. Tutto compreso, esclusi i km. Per quelli vi è un costo di 0,18 euro al km. Oppure potete trovare la stessa auto a 540 euro mensili con 10mila km annui inclusi nella rata.

Certo, l’impegno economico mensile è importante, ma vi permette di guidare delle auto che costano anche 40mila o 50mila euro, senza nessun anticipo. E se proprio vi volete levare la soddisfazione, potete guidare per un mese una super car. Una fuori serie sportiva, sogno di molti italiani, con 1.099 euro mensili. Con 1.500 km inclusi.

Approfondimento

Non vuoi pagare bollo e assicurazione? Leggi qui come fare.