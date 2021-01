Come può un titolo azionario sottovalutato 100% circa rischiare una profonda discesa? È questa la strana situazione in cuci si trova il titolo Iervolino Entertainment. Se, infatti, si confrontano le attuali quotazioni con il fair value oppure si confronta il PE con quello medio del settore di riferimento, si scopre che il titolo è sottovalutato di oltre il 100%. Anche la situazione finanziaria è buona.

Un difetto che possiamo trovare è legato alle prospettive di crescita degli utili. Le stime, infatti, indicano un crescita media annua degli utili negativa di circa il 7% a fronte di un settore di riferimento che, invece, è visto crescere di circa il 50%. Queste prospettive non proprio entusiasmanti potrebbero essere la causa del debole andamento borsistico del titolo.

Come può un titolo azionario sottovalutato 100% circa rischiare una profonda discesa? La risposta dell’analisi grafica

Il titolo Iervolino Entertainment (MIL:IE) ha chiuso la seduta del 20 gennaio a quota 4,00 euro in rialzo del 1,65% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Da fine novembre il titolo si muove all’interno di uno stretto trading range individuato dai livelli 3,71 euro e 4,34 euro. Come accade sempre in questi casi la rottura di uno dei due livelli indicati darà direzionalità alle quotazioni.

Che la situazione sia abbastanza complessa e indecisa è testimoniato anche dalle indicazioni contrastanti che arrivano dal BottomHunter e dallo Swing Indicator.

In ogni caso gli obiettivi al rialzo sono quelli indicati in figura e, nel caso si dovesse raggiungere il III obiettivo di prezzo in area 7,61 euro assisteremmo a un rialzo del 90% rispetto ai livelli attuali.

Al ribasso, invece, il titolo potrebbe andare a rivedere i minimi di marzo/aprile 2020.

Time frame mensile

Sul mensile i livelli da monitorare in chiusura mensile sono simili a quelli indicati sul settimanale. Gli obiettivi, però, sono posti molto più in alto. In particolare, la massima estensione rialzista potrebbe portare a un rialzo del 150% rispetto ai livelli attuali.

Al ribasso, chiusura mensile sotto 3,68 euro, gli obiettivi sono quanto meno i minimi di marzo/aprile 2020.

Approfondimento

Le Borse europee e una Wall Street da record festeggiano il nuovo presidente USA