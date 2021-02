Quando il giro d’affari cala e gli imprenditori si trovano in momentanea difficoltà può darsi che sospendano quei versamenti di cui il dipendente non si accorge subito. Per esempio spesso non versano le quote per i trattamenti pensionistici come dovrebbero. Oppure non versano il TFR.

Come può il lavoratore controllare che il datore versi regolarmente il TFR? Non sono pochi i dipendenti che, a fine rapporto di lavoro, si sono trovati privi di buona parte dei contributi per la pensione o del TFR.

Il caso qui di interesse è quello in cui il TFR debba essere versato nei fondi dell’INPS. Data la frequenza del fenomeno l’INPS è intervenuta sin dal 2014. Ha messo a disposizione dei dipendenti un sistema di consultazione della propria posizione retributiva e contributiva.

Il TFR spetta a tutti i lavoratori dipendenti che cessano dal rapporto di lavoro, per qualsiasi causa. Quindi anche i lavoratori licenziati possono controllare la loro posizione presso INPS perché anche a loro spetta il TFR.

Il lavoratore deve prima di tutti valutare la dimensione dell’impresa per cui lavora. Infatti dal 2007 se l’azienda conta più di 50 dipendenti il datore è obbligato a versare le quote del TFR presso il Fondo di Tesoreria INPS. Ovviamente a meno che il lavoratore non abbia scelto il versamento presso fondi pensione complementari.

Lo strumento che INPS ha messo a disposizione dei lavoratori è la richiesta dell’estratto conto relativo alle quote del TFR maturate sino a quel momento. La richiesta deve passare attraverso il datore di lavoro, che è il vero soggetto versante.

Per facilitare i lavoratori la Redazione di Proiezionidiborsa riporta il percorso on line da seguire per ottenere l’estratto conto. Sul sito INPS seguire il percorso Intranet – Processi – Soggetto contribuente. L’ultima voce da cliccare è Conto individuale lavoratori dipendenti.

Se necessario le informazioni complete si trovano nella Circolare INPS 21 del 07 febbraio 2013.