L’autovettura non è solo questione di estetica o di potenza del motore. L’ordine all’interno dell’abitacolo non dovrebbe mai essere sottovalutato. Una buona manutenzione del veicolo è caratterizzata anche dalla pulizia della tappezzeria.

Ovviamente, sarà impossibile evitarne l’usura, soprattutto se utilizziamo l’auto quotidianamente. Tuttavia, esistono alcuni trucchetti per farla apparire sempre come nuova. Di seguito, dunque, cercheremo di capire come pulire velocemente i sedili dell’auto con dei metodi fai da te, facili ed economici.

Ovviamente, è opportuno sottolineare che gli interni delle autovetture sono realizzati in materiale differente e potrebbero richiedere l’intervento di uno specializza, oppure l’uso di prodotti specifici. Dunque, occhio alla tappezzeria, prima di “metterci le mani”.

In linea generale, per la maggior parte delle auto con tappezzeria in tessuto e quelle in pelle e similpelle, possiamo adottare qualche piccolo stratagemma e pulire l’auto in quattro e quattr’otto.

Dunque, ecco come pulire velocemente i sedili dell’auto, in tessuto o in pelle e similpelle, eliminando macchie e aloni senza rovinare la tappezzeria

Impossibile evitarlo! Prima o poi capiterà di sporcare i sedili della nostra bella quattro ruote. Dunque, meglio rassegnarsi all’idea e prepararsi per l’occasione.

Tra i metodi fai da te più gettonati, per i sedili in tessuto troviamo diverse soluzioni che ci faranno risparmiare soldi preziosi.

Il comune sgrassatore che abbiamo già in casa può rivelarsi un vero asso nella manica. L’importante, però, è che non contenga candeggina. Basterà spuzzare il prodotto sulla macchia, strofinare con un panno in microfibra leggermente inumidito e tamponare con acqua calda. Infine, passare un panno morbido per asciugare.

Ecco, poi, un ingrediente naturale, largamente utilizzando in casa, che diventa utile anche per l’auto. Stiamo parlando del bicarbonato di sodio. Ideale per eliminare le macchie oleose e grasse. Basterà lasciare un po’ di bicarbonato sulla zona interessata e poi spazzolare con un vecchio spazzolino. Per eliminare eventuali aloni, infine, spruzzare lo sgrassatore e procedere come abbiamo mostrato sopra.

Altro rimedio favoloso per pulire la tappezzeria in tessuto è il sapone di Marsiglia. Tutti conoscono le sue doti per lavare il bucato, ma pochi sanno che in casa è formidabile per far brillare i pavimenti.

Per pulire i sedili, poi, questo ingrediente è davvero insuperabile. Basterà diluire qualche goccia di sapone di Marsiglia liquido con 500 ml di acqua. Immergere nella soluzione un panno in microfibra, strizzare e tamponare solo sulla macchia.

Tappezzeria in pelle e similpelle

Il sapone di Marsiglia è perfetto anche per pulire anche i sedili in pelle e similpelle.

Applicare la soluzione di acqua e sapone sulle macchie. Poi, strofinare con un panno in microfibra. Infine, sciacquare con acqua tiepida e tamponare con un panno asciutto.

Altro ingrediente utile per la pulizia della tappezzeria in pelle o similpelle è lo struccante per il make up. Versare un po’ di prodotto sul dischetto di cotone e strofinarlo sulla macchia. In pochi minuti, i sedili saranno puliti, lucidi e profumati.

Lettura consigliata