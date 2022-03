Marzo è il mese degli asparagi. Quest’ortaggio possiede molte vitamine e minerali preziosi per il nostro organismo. Tra le possibili proprietà riconosciute agli asparagi ci sarebbe quella di stimolare la diuresi e regolare il transito intestinale grazie all’alto contenuto di fibre.

Sfortunatamente, la stagione degli asparagi è molto breve e quindi dobbiamo approfittare per consumarli freschi quando possiamo.

Oggi impareremo non solo a riciclare i suoi gambi per preparare piatti incredibili, ma anche a pulirli in poche mosse.

Basta poco per pulirli

Laviamo gli asparagi con cura sotto l’acqua corrente e poggiamoli su un canovaccio. Con un coltello rimuoviamo la parte bianca finale e peliamo lo stelo con un pelapatate procedendo dall’alto verso il basso. Questo servirà ad eliminare la parte più dura e ricca di filamenti.

Infine, rimuoviamo soltanto le punte danneggiate e mettiamo gli asparagi a bagno in acqua e bicarbonato. In questo modo li puliremo in modo più efficace, rimuovendo ogni residuo di terra.

Ecco come pulire velocemente gli asparagi e riutilizzare i gambi per preparare 3 ricette facili e gustose senza sprechi

Con i gambi degli asparagi possiamo realizzare un sorprendente primo piatto. Ci occorreranno 320 grammi di pasta, 250 grammi di gambi, 60 millilitri di panna da cucina e 100 grammi di pancetta. Per insaporire ci serviranno 30 grammi di formaggio grattugiato, sale e pepe.

Laviamo i gambi e facciamoli lessare in acqua con un po’ di sale. Quando saranno teneri, frulliamoli insieme ad un mestolo di acqua di cottura. Intanto, prepariamo una pentola con l’acqua per la pasta.

In padella, facciamo soffriggere la pancetta e, quando sarà ben croccante, uniamo la panna. Saliamo, pepiamo e lasciamo che si addensi leggermente.

Dopo aver salato l’acqua, facciamo cuocere la pasta e scoliamola al dente. Trasferiamola nel tegame insieme alla pancetta ed uniamo la salsa agli asparagi e il formaggio grattugiato. Amalgamiamo il tutto, pepiamo e serviamo il piatto.

Polpette ai gambi di asparagi

Ci serviranno 250 grammi di gambi di asparagi, un uovo, 20 grammi di formaggio grattugiato, 20 millilitri di olio extravergine d’oliva, sale e pepe.

Laviamo i gambi e tagliamoli a rondelle molto sottili. Facciamoli cuocere in acqua bollente leggermente salata per 10 minuti. Scoliamoli, trasferiamoli in un mixer ed aggiungiamo l’uovo, il formaggio grattugiato, il sale e il pepe.

Amalgamiamo tutti gli ingredienti e creiamo delle palline. Disponiamole su una teglia rivestita con carta da forno. Preriscaldiamo il forno a 200 gradi e, quando sarà ben caldo, inforniamo le polpette che dovranno cuocere per circa 15 minuti.

Salsa ai gambi di asparagi

Abbiamo quindi visto come pulire velocemente gli asparagi, ma, anziché buttare via i gambi, perché non realizzare con questi una deliziosa salsa? Dopo averli lavati con cura, facciamo sbollentare i gambi controllando la cottura con una forchetta.

Scoliamoli e trasferiamoli in un mixer insieme a 2 cucchiai d’acqua di cottura, 2 cucchiai d’olio extravergine d’oliva ed 1 spicchio d’aglio. Aggiungiamo anche 10 foglie di basilico, il sale e frulliamo il tutto ottenendo così una deliziosa salsa. Potremo gustarla per accompagnare polpette morbide e cremose oppure insieme al pane tostato.

