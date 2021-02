Ognuno in casa possiede un tappeto. Questo può trovarsi in cucina, in bagno, nelle camere da letto ed anche nel soggiorno. C’è chi crede che il tappeto sia solo un oggetto d’arredamento ingombrante e che sia una delle principali fonti dell’accumulo di polvere. Dall’altra parte invece c’è chi ama il tappeto e che lo ritiene un oggetto di riempimento di una stanza e non riesce ad immaginarla senza.

Esistono varie varianti di tappeto e di colore, che ben si abbinano al nostro stile ed al nostro gusto.

Sicuramente il più pregiato e ricercato è il tappeto persiano. Questo oltre a risultare particolarmente costoso è anche molto delicato. Infatti necessita una cura particolare.

Chi ne possiede uno si sarà sicuramente chiesto come pulire un tappeto persiano per mantenerlo bello e come nuovo per molti anni.

Esistono vari metodi, ma la scelta avviene tra prodotti commerciali e prodotti naturali.

Il consiglio che noi di Proiezionidiborsa ci teniamo a fornirvi è quello di utilizzare il metodo più delicato possibile cosi da non rovinare il nostro tappeto.

L’idropulitrice

Per chi ha poco tempo a disposizione o semplicemente non ama dedicarsi all’attività della pulizia del tappeto in generale, può fare affidamento all’idropulitrice.

Questo oggetto ci viene in soccorso per la pulizia di grandi tappeti persiani e per grandi tappeti in generale.

Basta spostarlo all’esterno, versare sul tappeto il detergente, meglio se questo è un sapone neutro liquido, ed azionare l’idropulitrice.

Grazie alla pressione dell’acqua sarà facile per noi eliminare ogni traccia di sporcizia presente sul tappeto.

Consigliamo di sciacquare bene il detergente e successivamente di lasciare il tappeto all’aria aperta. Ma non sotto i raggi diretti del sole poiché potrebbero scolorirlo.

La neve

Un metodo che pochi conoscono è l’utilizzo della neve. Questo metodo può essere attuato solo in località in cui essa è presente ed in stagioni fredde, chiaramente.

È un rimedio naturale per eccellenza: la neve risulta essere molto assorbente nei riguardi della sporcizia ed anche molto delicata. Per poter pulire il nostro pregiato tappeto, basta stenderlo sulla neve oppure cospargerla direttamente sulla superficie del tappeto

Qualsiasi metodo scegliamo di attuare, basteranno pochi minuti per ridare nuova vita e nuova luce al nostro tappeto.

Ecco svelato come pulire un tappeto persiano per mantenerlo bello e come nuovo per molti anni con l’aiuto di due semplici alleati.