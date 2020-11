I tappeti antichi persiani, i kilim turchi e i tappeti cinesi sono molto delicati da conservare. Sono anche molto preziosi e hanno un grande nemico: l’acqua.

I tappeti che hanno più di 100 anni, sono stati tinti con succhi vegetali nelle montagne della Cina, della Turchia o dell’Iran. Oppure tessuti a mano dai beduini itineranti in un deserto. Dunque, non solo è difficile capire quali ingredienti sono stati usati per creare i differenti colori. Ma appena si prova a lavarli con l’acqua, capita che i disegni svaniscano e i colori stingano facilmente. Con grave danno per la bellezza del tappeto ma soprattutto per il suo valore economico che crolla irreparabilmente.

Ecco come pulire un tappeto antico e prezioso senza bagnarlo con i consigli degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Creare un detergente antisettico a secco

Un tappeto di juta si pulisce con acqua e shampoo. Un tappeto moderno si pulisce tranquillamente con acqua e un cucchiaio di ammoniaca ogni tre litri, come se fosse la tenda della doccia.

Per pulire un tappeto antico, si potrebbe tamponarlo con bustine di tè appena inumidite e poi passare una spazzola. Ma i più non vogliono rischiare di compromettere il suo valore.

Un bel tappeto di media grandezza non costa meno di 5.000 euro. E più aumentano le dimensioni, più cresce il valore, si va anche oltre 200.000 euro. La detersione di un pezzo di antiquariato si fa, dunque, più difficoltosa.

Ecco però la soluzione. Bisogna preparare una miscela a secco che permetta di detergere il tappeto senza bagnarlo. Servono un bicchiere di bicarbonato, un bicchiere di amido di mais, mezzo bicchiere di acido borico. Infine, un pugno di chiodi di garofano e qualche foglia di alloro.

Come pulire un tappeto antico e prezioso senza bagnarlo

Mettere tutti gli ingredienti nel robot da cucina e macinare finissimo. Cospargere il tappeto con questo composto, utilizzando un barattolo da borotalco o un setaccio per zucchero a velo.

Lasciar agire almeno due ore. Passare una scopa nuova sul tappeto e poi raccogliere il detergente a secco con l’aspirapolvere. Appendere per qualche ora all’aperto.