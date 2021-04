Grazie agli scorsi mesi dove abbiamo passato molto tempo ad informarci e a vedere i risultati del propagarsi di un’infezione di tipo virale, tutti noi abbiamo assunto una coscienza maggiore riguardo il concetto di pulizia. E, in particolare, riguardo l’importanza della disinfezione degli strumenti che siamo soliti utilizzare quotidianamente. Non a caso tra poche righe sveleremo come liberare dai batteri uno degli utensili che in casa sfruttiamo più frequentemente. Infatti ecco svelato come pulire un oggetto della cucina strapieno di germi che mettiamo ogni giorno in bocca.

Un uso quotidiano

A dire il vero non è la prima volta che ci occupiamo di alcuni oggetti della casa che, più di altri, si rivelano inclini alla proliferazione di germi. Tra tutti il frullatore, come abbiamo spiegato in questo articolo. Oggi continuiamo a parlare di questo argomento concentrandoci però su un altro strumento, utilizzato da tutti e praticamente ad ogni pasto, e che dovrebbe essere lavato più a fondo di quanto pensiamo. Vediamo di che si tratta. Dunque scopriamo come pulire un oggetto della cucina strapieno di germi che mettiamo ogni giorno in bocca.

Olio di semi

Ci riferiamo al comunissimo mestolo di legno. Non tutti ci pensano ma un oggetto del genere, che appunto è fatto di questo materiale per certi versi particolare, necessita di un’attenzione diversa in termini di pulizia. Il detersivo per piatti infatti, che è ottimo per le stoviglie e i contenitori, non riuscirà a disinfettare a dovere questo strumento. Come conseguenza giorno dopo giorno i batteri e i germi andranno ad accumularsi su di esso, contaminando tutte le pietanze con cui entrerà in contatto. Per non parlare del fatto che, per assaggiare un sugo ad esempio, usiamo proprio quest’ultimo come cucchiaio.

Dunque, per evitare spiacevoli conseguenze, dobbiamo attuare delle precauzioni. Ciò che consigliamo è di pulire il mestolo in legno con olio di semi. Sia nel momento in cui lo compriamo e sia successivamente, anche con una cadenza abbastanza ravvicinata. Basta dunque applicare una piccola quantità di quest’olio sul mestolo con l’aiuto di un pezzo di carta assorbente. In questo caso si tratta di una pulizia adeguata, che sarà in grado di conservare a dovere questo materiale. Parliamo quindi di una piccola attenzione in più, ma che ci permetterà di assaggiare tutti i nostri piatti con serenità.