I divani in pelle sono tra i più difficili da pulire. Infatti, quando ci si prende cura di un divano di questo tipo, il dubbio ricade sempre su come pulirlo. È risaputo, infatti, che i divani in pelle sono facilissimi da danneggiare. E spesso i detergenti chimici possono essere troppo aggressivi per questo tipo di tessuto. Una soluzione sicura ed efficace, però, c’è. E si può applicare in modo semplice e pratico. Infatti, ecco come pulire un divano in pelle perfettamente senza usare alcun detergente chimico.

Ogni quanto bisogna pulirlo?

Bisogna intanto partire da un presupposto fondamentale. Infatti una delle domande più frequenti è la cadenza con cui si dovrebbe pulire un divano in pelle. Sempre per paura di danneggiarlo, si tende a non lavarlo troppo. Ma, allo stesso tempo, questo può creare una situazione poco igienica. E, soprattutto, poco piacevole da vivere. Il divano, infatti, deve essere confortevole sia per i membri della famiglia che per gli ospiti. E non c’è dubbio, dunque, che debba sempre essere pulito. Perciò, per iniziare, andrà benissimo lavarlo una volta al mese. Pulizie più profonde, poi, dovrebbero essere eseguite almeno due volte all’anno. Ma ora è tempo di vedere come pulire un divano in pelle perfettamente senza usare alcun detergente chimico.

Ecco il trucco per pulire i divani in pelle

Per pulire un divano in pelle e renderlo perfetto, basterà un panno in microfibra imbevuto in un po’ d’acqua. Prima di passarlo, sarà necessario spolverare il divano, così da rimuovere lo sporco in eccesso. E l’unica operazione da eseguire, poi, sarà appunto quella di passare questo piccolo panno. Se ci sono delle macchie, poi, oltre l’acqua si può aggiungere del detergente per il viso o del latte, ma solo se necessario.

