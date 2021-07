Il cappello di paglia è l’accessorio da portare assolutamente questa estate. Comodo e pratico, ci protegge dai raggi solari e ci dona un look romantico. Si può abbinare a qualunque stile, ma è perfetto da utilizzare in spiaggia. L’unico problema è che con la salsedine e la sabbia tende a sporcarsi. E pulirlo nel modo giusto è importante se non vogliamo rovinarlo.

Il cappello in paglia più famoso

Con “cappello di paglia” spesso si intendono tutti quei cappelli fatti di fibra naturale intrecciata. A seconda del tipo di fibra si avranno modelli leggermente diversi. Basti pensare alle classiche pagliette da mare o ai cappelli con la tesa larga. Fino al più famoso e rinomato cappello Panama. Questo cappello da uomo con il tempo è diventato sinonimo di eleganza. Indossato da nomi noti come Hemingway, Churchill o Sean Connery.

Come pulire senza rovinare il nostro fantastico cappello di paglia

Ma anche i semplici cappelli di paglia necessitano di pulizia. Come dicevamo, usandoli in spiaggia è normalissimo che si sporchino. Ma visto il materiale delicato non bisogna assolutamente metterlo in ammollo come faremmo con altri tipi di cappelli. La paglia andrebbe ad impregnarsi troppo e si sfalderebbe.

Quindi, per prima cosa se è possibile, togliamo eventuali nastri o fiocchi decorativi. Poi prima di passare al lavaggio usiamo un pennello asciutto. Ci servirà per eliminare la polvere e la sabbia, ma anche la salsedine. Ora possiamo procedere alla pulizia vera e propria. Utilizzando due metodi principali. Il primo consiste nell’usare un panno in microfibra imbevuto di acqua saponata. Un mix di acqua demineralizzata e sapone di Marsiglia. Strofiniamo il cappello delicatamente e poi usiamo un altro panno imbevuto di sola acqua per togliere i residui di sapone.

Oppure possiamo usare una mistura di acqua e un po’ di succo di limone. Usiamo un panno per strofinare il cappello, sempre delicatamente. Se c’è qualche macchiolina usiamo un panno imbevuto in un po’ di alcol puro. Prima di riutilizzare il cappello facciamolo asciugare bene.

Ed ecco come pulire senza rovinare il nostro fantastico cappello di paglia. Se abbiamo paura che il cappello perda la forma, aiutiamoci mettendo dei fogli di giornale appallottolati.

