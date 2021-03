Attenzione ai germi che si annidano in questo comune oggetto

Molti di noi sono ormai consapevoli del rischio che oggetti comuni come un telecomando possono offrire. Sono proprio loro a essere i più grandi portatori di germi. Sono infatti utilizzati con grande frequenza e puliti molto raramente. Uno di questi oggetti è il mouse, sempre più utilizzato al giorno d’oggi per via delle tante ore spese davanti al computer. Vediamo allora Come pulire questo comune oggetto portatore di germi in pochi semplici passaggi.

Le diverse tipologie

Esistono due principali tipologie di mouse. Abbiamo infatti il mouse a sfera e il mouse con puntamento ottico. Il primo è ormai piuttosto obsoleto, ma ancora presente in alcune case ed è riconoscibile per via della pallina scorrevole dietro il mouse. Il mouse più comune oggi è quello fornito di laser, che offre maggiore precisione e minore manutenzione. Data la loro struttura profondamente diversa anche la pulizia dovrà essere specifica per tipologia.

Mouse a rotella

Se capovolgiamo il mouse, ci rendiamo conto che intorno alla pallina c’è un cerchio con delle frecce che indicano un movimento da fare in senso orario o antiorario. Se seguiamo questa istruzione il cerchio si staccherà permettendo alla pallina di uscire. Inseriamola in dell’acqua con del detersivo per 10 minuti, strofiniamola con dell’alcol e asciughiamola con cura. L’alloggiamento in cui la sfera si trovava sarà sicuramente pieno di sporcizia. Utilizziamo un cotton fioc imbevuto nell’alcool per pulire completamente l’interno del nostro mouse. Una volta che tutto sarà asciutto riassembliamo. Utilizziamo poi uno sgrassatore disinfettante per pulire la superficie di tutto il mouse.

Mouse a laser

Per quanto riguarda la pulizia di un mouse con puntatore ottico non sarà necessario smontare alcun componente. Procediamo quindi a sanificare l’intera superficie del nostro mouse con un panno e uno sgrassatore. A questo punto utilizziamo il cotton fioc imbevuto nell’alcol e strofiniamolo delicatamente sul vetrino da cui esce il laser. Possiamo utilizzarlo anche per pulire intorno ai piedini alla base del nostro mouse. Infine, armiamoci di uno stuzzicadenti per scrostare lo sporco incastrato fra i tasti superiori o fra i piedini.

Il nostro mouse sarà così perfettamente sanificato. Non dimentichiamoci però di dedicare le stesse attenzioni al cavo che lo collega al computer e al suo tappetino. Ecco quindi spiegato come pulire questo comune oggetto portatore di germi in pochi semplici passaggi.

