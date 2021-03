Grazie a Proiezioni di Borsa si è già visto quali sono le pietre da tenere con sé per avere fortuna economica e buona sorte. C’è chi colleziona un gran numero di pietre per colmare ogni esigenza. Ci sono persone invece che ancora non ne conoscono gli effetti.

I cristalli possono essere usati in molti modi diversi. Non solo buona sorte e fortuna, ma anche per allontanare ansie, paure, insonnia. C’è chi li usa anche come una vera e propria terapia. La cosa più importante che bisogna ricordare è di pulirli.

Nelle prossime righe si vedrà come pulire pietre e cristalli così che continuino a portare fortuna.

Quando e come pulirli

La prima pulizia va fatta subito dopo l’acquisto. Immergerli in acqua e sale marino per tre ore riporterà a nuova luce ogni pietra. E con essa tutte le sue caratteristiche benevoli.

Dopo questo primo lavaggio dipende da ognuno come si preferisce agire. Dopo un po’ di tempo infatti le pietre tendono a diventare opache e perdere brillantezza. Se non si effettua una pulizia regolare e cadenzata quello è sicuramente il momento in cui farlo.

Le pulizie che seguono la prima sono diverse. Passare le pietre sotto l’acqua fredda e poi farle riposare al sole per trenta minuti sarà sufficiente. Se si vogliono lucidare basterà usare un cotone bianco o un telo bianco. Se invece si ha la fortuna di vivere vicino al mare, all’oceano o a un corso d’acqua si possono lasciare lì prima di metterle al sole.

Come fare con pietre di forma diversa?

Le pietre e i cristalli si possono trovare sotto tante forme. Come ciondoli, collane, bracciali, orecchini, oppure la classica pietra. Più o meno grande, lavorata o grezza. Qualsiasi forma abbia la nostra pietra, la pulizia rimane uguale.

Se in casa si tengono delle pietre è bene ricordare di tenerle in punti visibili. Prima di tutto perché così, se ad esempio devono portare fortuna, le si possono vedere. Poi perché in questo modo ci si rende conto di quando cambia la loro lucentezza.

Se sono sotto forma di bijoux, si può decidere di pulirli una volta ogni tanto, esattamente come si puliscono quelli d’oro e d’argento. Ecco come pulire pietre e cristalli così che continuino a portare fortuna.