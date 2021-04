Quando usciamo di casa siamo soliti portare con noi degli accessori di utilità. Con alcuni di questi vi entriamo in contatto e li utilizziamo davvero tante volte. Per questo spesso li ritroviamo sporchi o danneggiati.

Oltre a borsette, orologi e braccialetti, vi è anche un altro oggetto essenziale senza il quale non potremmo uscire di casa. Il portafoglio. In particolar modo, se ne abbiamo uno in pelle, noteremo come sia molto soggetto a macchie e a perdita di colore.

Vediamo allora coi consigli della Redazione come pulire perfettamente questo accessorio in pelle.

L’occorrente per una pulizia completa

Per ridare vita al nostro portafoglio in pelle bastano pochi ma essenziali strumenti. Nello specifico:

a) una gomma pane (si trova in edicola o al supermercato);

b) latte detergente;

c) qualche batuffolo di cotone;

d) un pennellino;

e) un panno morbido;

f) acqua e aceto.

Per iniziare ci serviamo del pennellino, preferibilmente con setole rigide. Lo utilizziamo per rimuovere tutti i residui di polvere e sporcizia che si sono accumulati dentro il portafogli. Dopodiché, passiamo bene una spugnetta imbevuta di un po’ di acqua e aceto per completare la pulizia.

Ora ci occupiamo dell’esterno. Passiamo prima la gomma pane negli angoli e lungo i bordi per togliere gli eventuali segni. Poi procediamo col batuffolo di cotone imbevuto di latte detergente, passandolo su tutta la parte esterna del portafogli.

Utilizziamo poi un altro batuffolo, in questo caso pulito, e strofiniamo una seconda volta bene su tutta la superficie. Infine, sfreghiamo un’ultima volta col panno morbido sia dentro che fuori.

L’azione del latte detergente ravviverà e renderà più morbida la pelle del portafogli, mentre il panno gli donerà più brillantezza e lucidità.

Se “Come pulire perfettamente questo accessorio in pelle che usiamo tutti i giorni per farlo tornare come nuovo seguendo questa praticissima guida” è risultato utile, si consiglia la lettura di questo articolo.