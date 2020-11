L’utilizzo della grattugia in cucina è molto diffuso in quanto sono numerose le ricette che lo richiedono. Che si tratti del formaggio, del limone o dello zenzero, la grattugia richiede una accurata pulizia al termine delle operazioni. In questa nuova guida i Tecnici di ProiezionidiBorsa mostreranno ai Lettori come pulire perfettamente la grattugia dai residui di cibo degli ingredienti utilizzati.

Come fare in modo che la pulizia della grattugia segua un procedimento rapido

Uno degli strumenti da cucina che difficilmente manca in una casa è proprio la grattugia. Essa rappresenta un elemento imprescindibile nella cucina degli italiani che sono particolarmente affezionati alla pasta. La grattugia, come sappiamo, non serve però esclusivamente per il formaggio. Oggi è possibile che tale strumento di lavoro si utilizzi per la realizzazione di pietanze che vanno dal dolce al salato. Questo comporta un utilizzo sempre più frequente in fase di preparazione delle pietanze. Tale aumento dell’utilizzo, a maggior ragione, esige una pulizia impeccabile dell’attrezzo che di lì a breve si utilizzerà per altri scopi. Ebbene, come pulire perfettamente la grattugia dai residui?

I sistemi utili alla pulizia degli interstizi

Se il la grattugia ha conservato nei suoi interstizi degli importanti residui di formaggio, il problema è facilmente risolvibile. Se si ha del pane raffermo in casa, si potrebbe grattugiare questo per rimuovere i residui di formaggio sullo strumento. Oppure, un’altra valida alternativa richiede di inserire la grattugia in freezer dopo averla utilizzata.

Dopo che sarà ben congelata, si potrà estrarla dal congelatore e passarla sotto acqua calda corrente. In questa maniera i residui si dovrebbero staccare facilmente. Quest’ultimo sistema potrebbe tornare utile anche quando si utilizza la grattugia per il limone, l’arancia, la noce moscata o lo zenzero. Seguendo questi piccoli e semplici suggerimenti, l’utilizzo di tale strumento da cucina non dovrebbe risultare complicato né richiedere fatica per la pulizia. Ecco dunque come pulire perfettamente la grattugia dai residui.

