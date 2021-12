Il legno è presente in molti punti della nostra casa. A partire dal parquet che in certi casi può pavimentare tutte le stanze, oppure magari quelle più importanti come il salotto e la camera. Ma può essere presente anche in mobili, mensole, ante degli armadi, cornici. Insomma mantenerlo pulito, ma soprattutto vivo e splendente, richiede un certo impegno e una certa cura.

L’intento è quello di evitare di usare prodotti aggressivi, che con il passare del tempo possono corroderlo o comunque danneggiarlo. Essendo un materiale per l’appunto vitale, ha bisogno di essere nutrito ed idratato, senza però essere appesantito. Vediamo allora come pulire mobili e superfici in legno con questo metodo naturale e non invasivo in poco tempo e spendendo pochi soldi.

Evitiamo di fare dei movimenti troppo aggressivi e passiamo lentamente il nostro panno morbido di lana seguendo le venature del legno

I metodi naturali sono vari e soprattutto ci garantiscono un’ottima pulizia, pur mantenendo bassi i costi. Uno dei migliori amici del legno è sicuramente il sapone di Marsiglia. Questo prodotto è ottimo per il bucato, per l’eliminazione degli aloni da lavastoviglie su posate e bicchieri, ma anche per le gambe di sedie e tavoli. Basterà una bacinella con dell’acqua calda, in cui sciogliere le scaglie di sapone all’interno. Immergiamo un panno morbido di spugna e lo passiamo sulla superficie interessata. In questo modo verranno via i sedimenti di polvere e i residui di sporco.

Aiuta tantissimo anche contro graffi, segni e altre piccole abrasioni il sughero. Possiamo comprarlo al ferramenta o anche strofinare i tappi che ci avanzano nei punti critici e successivamente procedere con la pulizia.

Una miscela di aceto e olio è ottima e nutriente per piani e anche pavimenti in legno. L’olio aiuta ad idratare le secchezze e a lucidare, mentre l’aceto disinfetta. Creiamo una soluzione con acqua tiepida, metà porzione di olio e metà di aceto. Imbeviamo uno straccio di lana morbida e passiamola seguendo le venature del legno. Infine asciughiamo con uno straccio asciutto.

Anche la cera d’api è un ottimo alleato contro la ruvidità del legno, e aiuta a restituire lucentezza. Possiamo trovarla in gocce negli scaffali dei prodotti appositi alle pulizie, e unirla all’acqua tiepida. Altrimenti possiamo trovarla sotto forma di panetto e lasciarla sciogliere in una soluzione di trementina. Solitamente la proporzione è 70 gr di trementina e 110/120 gr di cera d’api. Una volta pronta la miscela, imbeviamo uno straccio di cotone e massaggiamo il nostro legno.

Ricordiamo che a prescindere dal prodotto che usiamo è importante seguire la forma e le venature del legno con dei movimenti morbidi e non troppo aggressivi. In questo modo potremo avere delle superfici sempre pulite e perfette come nuove.