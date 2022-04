Il computer fa un po’ parte della vita di ognuno. Soprattutto da quando esistono i portatili, è diventato un fedele compagno di vita. Lo si porta in vacanza, sul divano e in qualunque parte si ritiene di averne utilità. Questo, in molti casi, significa esporlo inevitabilmente alla possibilità che soprattutto sullo schermo si annidino impurità, polvere e sporcizia. Ed è inevitabile che, sia per igiene o per decoro, ci si chieda come pulire lo schermo del pc senza fare danni.

Sì, perché per quanto siano diventati oggetti sempre più solidi il rischio di generare graffi, usare prodotti potenzialmente dannosi o causare qualsivoglia tipo di danno c’è. La buona notizia è che ci sono procedure testate e che oggi rappresentano la via sicura per chi si chiede come agire.

Cosa serve per pulire il pc

Alla domanda “come pulire lo schermo del computer?” si risponde innanzitutto dotandosi dell’unico strumento necessario: un panno in microfibra. L’altro può essere superfluo citarlo, tenuto conto che si tratta dell’acqua.

Il vero impegno, neanche troppo gravoso, è quello di seguire i passaggi finalizzati ad agire in sicurezza. Si stratta di accorgimenti finalizzati ad evitare qualsiasi tipo di rischio. Non resta che vederli.

Come pulire lo schermo del computer in 3 passaggi e 30 secondi evitando graffi e senza rischi

Si dovrà perciò:

spegnere il computer;

bagnare il panno in microfibra con acqua corrente e strizzarlo, in modo che resti solo leggermente umido;

passare il panno con delicatezza su tutta la superficie dello schermo.

Come agire per pulire il display

Bisogna avere cura di passare il panno in microfibra con un’azione che sia efficace, ma che porti solo una pressione minima alla superficie. I movimenti possono essere circolari, dall’alto verso il basso o laterali. L’obiettivo è rimuovere la polvere, eventuali ditate o altri segni. L’utilizzo del panno microfibra consentirà di usare uno strumento testato e che non genera abrasioni.

Dopo qualche minuto, quando si tornerà ad utilizzare il computer, si potrà notare quanto l’azione di pulizia abbia avuto effetto. Il tutto senza dover perdere troppo tempo a cercare soluzioni complicate.

Chi non avesse un panno in microfibra in casa può tranquillamente reperirlo nei negozi o sui diversi store online. Il costo è di pochi euro e si tratta di un qualcosa che può tornare utile anche in altre circostanze della vita casalinga. Un esempio è la possibilità di impiegarlo nella pulizia dei vetri di casa.

Lettura consigliata

