Le zanzariere sono un oggetto molto utile nelle nostre case. Infatti non servono solo ad evitare che entrino le zanzare, ma anche mosche e altri insetti fastidiosi. Ne esistono di vari modelli e di varie dimensioni. Quelle per le finestre che si chiudono dall’alto verso il basso, quello che scorrono da destra verso sinistra oppure esistono anche quelle per le porte-finestre. Quest’ultima tipologia è fantastica se avete ad esempio un terrazzo oppure una casa con giardino. Come ogni cosa anche le zanzariere di casa si sporcano. E perché non lavarle? Ecco come pulire le zanzariere senza romperle.

Il lavaggio delle zanzariere

Questo oggetto in sé è molto delicato, quante volte avete rotto una zanzariera solo cercando di chiuderla? Questa si rompe soprattutto ai lati perché esce dal binario su cui è stata incastrata. Con il tempo si possono sporcare e a lungo andare rompere, quindi è importante prendersene cura nel migliore dei modi. Vediamo ora come pulire le zanzariere senza romperle.

Per pulire quelle smontabili, anche chiamate a pannello, il procedimento è abbastanza semplice. Prendete infatti un panno e un secchio d’acqua calda. Immergete nell’acqua dello sgrassatore o del sapone per i piatti e con delicatezza pulita la vostra zanzariera. Per rimuovere poi il tutto potete lavarle con il doccino della doccia. Per lavare quelle fisse, che sono molto più delicate, invece prendete il vostro solito secchio d’acqua e con un panno e sgrassatore pulite delicatamente la superficie.

Con poi dell’acqua pulita rimuovete il prodotto chimico usato utilizzando sempre un panno e facendo molta attenzione. Ma la cosa più semplice è sicuramente pulire la zanzariera fatta a tenda. Infatti questa potete tranquillamente metterla in lavatrice, ovviamente con un lavaggio delicato. Se invece volete lavarla a mano, prendete una bacinella con acqua e aceto e lasciate in ammollo la zanzariera per un paio di ore. Quando la tirerete fuori sarà come nuova.

