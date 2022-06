Con le belle giornate, i nostri amici a quattro zampe non possono fare a meno di scorrazzare in giro. Questo ci porta sicuramente allegria, ma anche qualche preoccupazione. Infatti, stare più all’aperto vuol dire anche essere più a contatto con insetti e parassiti potenzialmente pericolosi. Non solo, anche la costante sporcizia potrebbe essere un grave problema.

Una delle parti più trascurate oltre alle orecchie, sono sicuramente le unghie. Questa parte è estremamente importante per evitare problemi di salute più grave. Le unghie possono essere anche un ottimo modo per capire eventuali malattie. Ecco come pulire le unghie del cane velocemente per evitare disturbi e farlo stare bene.

Malattie e infezioni possono minacciare l’animale

Innanzitutto capiamo perché è così importante prendersi cura delle zampe del nostro animale. Le unghie se non curate potrebbero portare a gonfiori e arrossamenti, ma anche ad infezioni. Inoltre, potrebbero deformarsi e diventare più sensibili, causando dolore e zoppia nel nostro amico peloso.

Problemi alle unghie, però, possono essere anche sintomo di malattie più gravi. Per esempio, di infezioni batteriche alle zampe dell’animale o causate da funghi. In casi più rari potrebbe essere anche una spia di allarme per la presenza di un tumore. Anche la crescita esagerata delle unghie potrebbe essere un problema, perché sintomo della Leishmaniosi. Questa patologia ha origine da un parassita e dev’essere controllata il più presto possibile.

Adesso vediamo passo dopo passo come curare le zampe del cane. Per prima cosa dobbiamo procurarci dei tagliaunghie specifici per cani. Dobbiamo, inoltre, tranquillizzare il cane il più possibile, poiché il taglio delle unghie è una situazione di stress per lui. Cerchiamo di essere delicati e di premiarlo una volta finito il lavoro.

Come pulire le unghie del cane velocemente in estate, passo dopo passo, per evitare infezioni e gravi malattie inaspettate

Teniamo la zampa con il pollice e l’indice. Dobbiamo tagliare l’unghia a circa 3 millimetri dalla parte rosa. Importantissimo non tagliare questa zona, perché provocherebbe dolore e sanguinamento. Se l’unghia risulta nera, tagliamone solo la punta e controlliamo che il colore all’interno sia bianco. In questo caso possiamo procedere ancora un po’. Nel caso in cui il colore sia nero, fermiamoci. Il taglio deve essere dritto e il più netto e preciso possibile. Nel caso in cui capitasse di tagliare troppo l’unghia e provocare sanguinamento, non disperiamoci.

Chiediamo al nostro veterinario un prodotto emostatico adatto per fermare il sangue velocemente. Non dimentichiamoci di tagliare gli speroni, situati nella parte interna della zampa. Infine diamo una ricompensa al nostro amico, in modo che in futuro possa affrontare l’operazione con tranquillità. Le unghie vanno tagliate quando iniziano a toccare il suolo. In questo modo ci prenderemo cura del nostro cane e garantiremo la sua salute.

