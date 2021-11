Lavare le scarpe da ginnastica è proprio un problema. Non si sa mai a quali cose dobbiamo fare attenzione, quali scarpe si potrebbero rovinare o se potremmo danneggiare la lavatrice.

Certo, lavare a mano le scarpe sarebbe più sicuro, ma è anche il metodo più lungo, faticoso e purtroppo meno efficace. Per togliere quelle macchie di sporco persistente la lavatrice diventa uno strumento fondamentale. Basterà giusto qualche accortezza e un po’ d’attenzione per ottenere dei risultati davvero soddisfacenti. Vediamo allora assieme come pulire le scarpe in modo rapido e sicuro senza paura di fare danni con la lavatrice.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per evitare i danni alla scarpa

Per prima cosa dovremo evitare alcuni errori comuni, che potrebbero andare a danneggiare le nostre amate sneakers durante il lavaggio. Innanzitutto, dovremmo sempre fare attenzione al tipo di scarpa che vogliamo lavare, poiché alcuni tipi non vanno mai e poi mai messi in lavatrice: le scarpe di pelle, ad esempio, rischiano di deformarsi; quelle in pelle scamosciata si deteriorano; le scarpe con la suola consumata o scollata rischiano solo di peggiorare la situazione; mentre le scarpe in stoffa con borchie in metallo quasi sicuramente si macchieranno di ruggine.

Un’altra accortezza da seguire potrebbe essere quella di evitare il detersivo in polvere e preferire quello liquido. Quello in polvere, infatti, è molto difficile da eliminare e inoltre rischia di lasciare alcune macchie sul tessuto delle scarpe: nel caso di scarpe bianche basterà, invece, aggiungere un po’ di bicarbonato.

Oppure non dovremo mai mettere le scarpe ad asciugare direttamente a contatto con una fonte di calore. Una soluzione migliore potrebbe, invece, essere quella di lasciarle fuori casa ad arieggiare: magari riempiendole all’interno di carta di giornale o assorbente, per velocizzare il processo ed evitare che si deformino.

Come pulire le scarpe in modo rapido e sicuro senza paura di fare danni con la lavatrice

Quando laveremo, però, le scarpe in lavatrice, dovremo fare attenzione anche ad evitare di rovinare l’elettrodomestico stesso. A questo proposito bisognerà ricordarsi sempre di non lavare più di due paia di scarpe durante lo stesso lavaggio, onde evitare un carico eccessivo. Non dovremo mai impostare l’elettrodomestico con la centrifuga al massimo, poiché questo potrebbe rovinare sia il cestello che le scarpe. Dovremo sempre lavare le scarpe mettendole all’interno di una retina: in questo modo eviteremo il distaccamento di piccole parti della scarpa, che andrebbero poi a rovinare le tubature. Ma sicuramente sarà sempre meglio cercare di eliminare, prima del lavaggio, tutta la terra e i sassolini sulla suola poiché davvero pericolosi per i meccanismi della lavatrice.

Infine, esiste un piccolo trucco per evitare di rovinare il cestello della lavatrice quando si mettono le scarpe con la centrifuga: al momento della chiusura dello sportello lasciamo la punta dei lacci fuori, tenendo così le scarpe sospese e protette dagli urti del cestello che gira.

Approfondimento

Sembra incredibile ma ecco perché in tantissimi usano i collant per pulire i vetri di casa