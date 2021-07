Abbiamo già visto comparire al banco dell’ortofrutta le prime pannocchie e non vediamo l’ora di mangiarle. Gustosissime alla griglia o semplicemente bollite sono una delizia e perfette per l’estate. Ma se vogliamo comprare un prodotto davvero genuino dobbiamo preferire quelle che hanno ancora la buccia. Anche se è più complicato pulirle non dobbiamo farci tentare da quelle già pronte. Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa spiegherà bene come fare proprio come dei veri professionisti.

È importante che siano mature al punto giusto

Non solo per il gusto ma anche per la facilità di apertura. Infatti le pannocchie ancora acerbe non sono per niente facili da pulire. Per capire se è il momento giusto per acquistarle basterà un piccolo trucchetto. Ne abbiamo già parlato in questo articolo. “Pochi conoscono questi trucchi per capire se le pannocchie sono davvero mature”.

Come pulire le pannocchie in pochi minuti proprio come fanno gli agricoltori

Le pannocchie si presentano con le foglie che vanno a proteggere lo spadice. Che è l’inflorescenza che contiene i preziosi chicchi di mais che tanto amiamo. E sulla punta vedremo una barbetta che dovrà essere abbastanza secca al tatto. Alcuni preferiscono tagliare la punta della pannocchia e poi togliere le foglie una per una. Ma questo metodo non è quello più pratico.

Infatti per pulire le pannocchie in pochi minuti proprio come fanno gli agricoltori ecco cosa fare. Mai tagliare la barbetta altrimenti sarà difficile recuperare tutti i filamenti dentro le foglie. Usiamo le mani e facendo un po’ di pressione alla punta tiriamo via la barbetta.

Questo gesto andrà a far aprire le foglie facilitandoci di molto il lavoro. Procediamo da un lato tirando via foglie e filamenti, e poi con l’altro. Per finire le foglie saranno rimaste solo attaccate alla base quindi spezziamola con un colpo deciso. Ed ecco che avremo la nostra pannocchia pronta per essere cucinata come preferiamo. Non ci resta che gustarcele!

