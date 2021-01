La cucina come ben sappiamo è il luogo della casa che, tra tutti, è quello che tende ad essere maggiormente sporco. Mentre cuciniamo infatti non badiamo troppo alla pulizia in quanto, la maggior parte delle volte, siamo concentrati nell’eseguire al meglio la ricetta che stiamo preparando. Eppure un cuoco con esperienza sa che uno dei segreti del mestiere, è proprio quello di far attenzione alla pulizia della cucina. A tal proposito, tra poco in questo articolo andremo a vedere come pulire le padelle annerite utilizzando del sugo di pomodoro.

A fuoco lento

Ovviamente le prime cose che tendono a sporcarsi mentre cuciniamo sono gli strumenti che utilizziamo. In primis pentole, padelle e teglie. Infatti dopo molti utilizzi le padelle in particolare tendono ad annerirsi e a bruciarsi. Questo è un processo naturale ma, con qualche accorgimento, è possibile rallentarlo.

Infatti per evitare che le padelle si rovinino subito è importante ricordarsi di cuocere sempre a fuoco lento. Come le nostre nonne ci insegnano infatti, utilizzare una fiamma bassa ci permetterà di preservare questi strumenti da un processo di deterioramento. Nel caso questo piccolo trucco non bastasse e la padella ormai fosse annerita e inutilizzabile, esiste un metodo che ci permetterà di farla tornare splendente. Dunque vediamo come pulire le padelle annerite utilizzando del sugo di pomodoro.

Aspettare e risciacquare

Per far tornare come nuove le padelle annerite dall’eccessivo utilizzo, un buon metodo potrebbe essere quello di utilizzare del succo di pomodoro. Basterà infatti versarne un po’ all’interno della padella, e aspettare qualche ora. Dopodiché, basterà risciacquarla abbondantemente per vederla ormai priva delle bruciature e delle macchie nere che la ricoprivano. L’acido del pomodoro infatti, che ovviamente ne caratterizza anche il sugo, reagisce chimicamente e produce un effetto sgrassante in grado di intaccare la ruggine. Conoscere dei rimedi naturali per risolvere problemi quotidiani come questi si rivela molto utile in quanto risparmiamo denaro e, soprattutto, tempo prezioso.