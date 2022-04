Convivere con un cane è un’esperienza meravigliosa ma anche molto impegnativa. Per esempio, dobbiamo scendere a patti con l’impossibilità di avere sempre una casa pulita e profumata.

Il nostro cucciolone a volte si trasforma in una puzzola che scorrazza impestando ogni stanza. La pulizia, purtroppo, è e sarà compito nostro e tra aspirapolvere, stracci e deodoranti dovremmo cercare di mantenere pulito anche il nostro amico scodinzolante.

Lavare le zampe dopo ogni passeggiata sarebbe molto importante, così come spazzolare il manto e fare un paio di bagnetti all’anno.

Però, dovremmo avere un occhio di riguardo anche per la bocca, evitando accumuli di tartaro, e per una zona del corpo spesso poco considerata, le orecchie.

Proprio di queste parleremo nell’articolo di oggi.

Prevenire è meglio che curare

Le orecchie sono un organo fondamentale anche per il nostro cane, ma al contempo sarebbero un ricettacolo di sporcizia, batteri e funghi.

Per questo motivo dovremmo cercare di mantenerle sempre in ottima salute e un’adeguata pulizia potrebbe aiutarci a prevenire:

infezioni;

infiammazioni come l’otite;

malattie come la rogna auricolare, derivante dall’infestazione di un acaro che causa forte prurito;

eccesso di puzza che potrebbe sommarsi a quella del manto e dell’alito.

Quindi, quest’operazione di routine interesserebbe ogni tipologia di cane anche se dovremmo avere particolarmente cura di quegli esemplari con orecchie lunghe e penzolanti.

In particolare, alcune razze da attenzionare sarebbero:

Beagle;

Cavalier King;

Cocker Spaniel;

Weimaraner;

Basset Hound;

Bassotto;

Setter.

Come pulire le orecchie del cane per evitare puzza e prurito, più un consiglio su come fare un detergente naturale in casa

Per realizzare una perfetta pulizia innanzitutto dovremmo cercare di non infastidire eccessivamente il cane. Infatti, avere toccate le orecchie di certo non rappresenta la quintessenza delle coccole. Per questo potremmo intervenire quando è accucciato in un angolino che gli risulti particolarmente confortevole e rilassante.

Poi, la prima cosa da fare sarebbe una perlustrazione generica del padiglione auricolare, tenendolo aperto, molto delicatamente, con entrambe le mani. In questo modo potremmo valutare il grado di sporcizia ed eventualmente accorgerci della presenza di corpi esterni.

A questo punto potremmo procedere con la pulizia vera e propria, utilizzando una garza o un batuffolo di cotone. In particolare, dovremmo avvolgere la garza sul dito indice, piegandolo leggermente, e passarla con movimenti dall’interno verso l’esterno. Il suggerimento sarebbe quello di evitare assolutamente di andare troppo in profondità, proseguendo con estrema delicatezza.

Un detergente fai da te

Quindi, ecco come pulire le orecchie del cane con questa tecnica semplicissima, sfruttando delle garzette sterili. Queste, però, non andrebbero passate a secco ma precedentemente inumidite e ben strizzate.

A tal proposito, oltre che acquistare uno specifico prodotto, potremmo creare da soli un detergente, 100% naturale.

Per farlo dovremmo:

preparare un infuso con 100 ml di acqua e un cucchiaino di camomilla;

filtrarlo e farlo raffreddare;

aggiungere un cucchiaio di aceto di mele, mescolare e applicare.

