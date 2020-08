Come pulire le macchie dai tappetini dell’auto? Per milioni di italiani, questi ultimi giorni hanno segnato il ritorno nelle città e quindi la ripresa alla vita quotidiana. Niente di meglio allora di una profonda e integrale pulizia dell’abitacolo interno della propria auto, usata al mare o in montagna. Come pulire le macchie dai tappetini dell’auto, lì dove si annidano batteri, fango, polvere e sporcizia varia? Se non vogliamo recarci da un autolavaggio, questi semplici passaggi doneranno igiene e pulizia all’interno del nostro veicolo.

Primo step: passare l’aspirapolvere

Per un buon risultato finale, l’ideale è rimuovere dall’abitacolo tutti i tappetini, anteriori e posteriori. Essi sono infatti quasi sempre estraibili. In caso contrario andrebbero puliti dall’interno, facendo particolare attenzione a non danneggiare le varie parti dell’abitacolo. L’attenzione va posta anche in caso di utilizzo di prodotti a base di olio affinché non cadano sui pedali. In tal caso infatti si potrebbe mettere a rischio in futuro la sicurezza della nostra guida.

Procediamo a pulire su entrambi i lati dove si trovano i tappetini, mediante l’uso di un aspirapolvere, con cui tireremo via terra, carte, polvere. Se i tappetini dovessero essere bagnati, allora sarebbe meglio cospargerli prima con un lieve strato di bicarbonato. Dopo circa quindici minuti, li battiamo con forza contro una superficie dura, se sono estraibili. In questo modo eliminiamo il grosso della povere sottile e insidiosa. Procediamo invece direttamente con l’aspirapolvere nel caso in cui dovessimo essere costretti a pulirli dall’interno dell’abitacolo.

Come lavare i tappetini di tessuto

Se i tappetini della nostra auto sono in moquette, elimineremo per prima le eventuali macchie qui presenti. Diluiamo del bicarbonato di sodio in una bacinella d’acqua, vi intingiamo una spazzola a setola dura e strofiniamo il tappetino all’altezza dello sporco. Successivamente laviamo tutto il tappetino. In alternativa possiamo usare dei prodotti specifici precedentemente acquistati presso una stazione di servizio o un autoricambi. In genere si tratta di detergenti spray che si spruzzano sulla macchia e li si lascia agire per qualche minuto. Assorbito lo spray dal tessuto, lo si spazzola, per togliere via definitivamente sia la macchia che eventuali aloni di prodotto usato.

Ma se non vogliamo ricorrere all’acquisto dei prodotti spray, le alternative “fatte in casa” non mancano. Come abbiamo già visto, quella più economica è di usare l’acqua con un pò di shampoo o del sapone da bucato a mano. Ci aiutiamo poi con una spazzola dura per tirare vie le macchie. Diversamente possiamo utilizzare un’idropulitrice, ossia quel robot domestico che produce vapore per pulire e igienizzare i tappeti del salotto di casa. Al riguardo, spesso le stazioni di servizio più attrezzate possiedono le versioni più professionali e quindi ad elevata pressione. Ultima opzione è quella di metterli direttamente in lavatrice, avendo cura di applicare prima uno smacchiatore. È sufficiente uno di quelli usati per il bucato, contro le macchie di vino o si rossetto.

Finita questa fase, mettere la moquette ad asciugare al sole fino a quando tutta l’acqua non sarà evaporata. In caso contrario, infatti, impregneremo l’abitacolo di uno sgradevole e insano odore di bagnato.

Metodi di pulizia se la moquette è in gomma

Se invece l’abitacolo della nostra auto ha dei tappetini in gomma, il lavoro è molto più agevole. Fino a quando infatti essi risulteranno integri, senza fori e senza lacerazioni, li potremo lavare a casa con più facilità. In caso contrario, si potrebbe anche considerare di sostituirli ed eliminare tutti gli inconvenienti tipici di un tappetino usurato. Per la pulizia di questo tipo di tappetino, useremo acqua e detersivo. Nei casi di macchie resistenti potremmo aggiungere anche il bicarbonato di sodio ed aiutarci con una spazzola. A seguire li sciacquiamo e li stendiamo ad asciugare. In definitiva, quindi, risulterà molto più agevole lavarli e asciugarli rispetto a quanto non potrà dirsi per quelli in tessuto.