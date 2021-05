È un oggetto che molte donne usano quotidianamente. Ma che purtroppo non viene pulito così spesso. Il più delle volte neanche ci pensiamo che la nostra piastra possa aver accumulato batteri. Ma è bene ricordarsi che ogni giorno i nostri capelli assorbono fumo e smog. Mettiamo la lacca o prodotti per proteggere i capelli dal calore della piastra. Quindi sarebbe meglio pulire la nostra piastra almeno una volta ogni due settimane. Ma come fare? È un articolo elettrico, quindi non possiamo certo lavarlo. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa vedremo come igienizzare la piastra in poche mosse.

Cosa si nasconde tra le piastre liscianti

Come già detto, i nostri capelli assorbono odori, smog e prodotti. Quindi se vogliamo avere un risultato perfetto quando usiamo la nostra piastra c’è bisogno di manutenzione. Passando la piastra quotidianamente senza mai pulirla rischiamo di non avere il risultato sperato. Ma non solo, anche di far depositare germi e sporco sui capelli. Che poi si trasferiscono sul cuscino quando dormiamo. E di conseguenza sulla nostra pelle che può irritarsi. Quindi la pulizia di questo oggetto è fondamentale. Ma va fatta nel modo giusto per non rovinarla o farci male.

Come pulire la piastra da sporcizia e residui di prodotti per capelli usando uno spray infallibile

Prima di tutto mai pulirla senza prima aver staccato la presa. Altrimenti rischiamo di prendere la scossa. Poi usiamo un panno in microfibra. Prima asciutto per eliminare eventuale polvere. Se serve anche un cotton fioc per i punti più difficili. Per le incrostazioni usiamo un panno leggermente inumidito. Con molta cura eliminiamo tutti i residui. Ma per igienizzarla bene ed evitare che una volta accesa si senta puzza di bruciato, ecco che fare. Usiamo uno spray che ormai abbiamo sempre in borsa o in casa. L’igienizzante mani! Meglio in formato spray che si asciuga subito. Contenendo alcol almeno al 70% è l’ideale. Non bagna e pulisce a fondo la piastra!

Ed ecco come pulire la piastra da sporcizia e residui di prodotti per capelli usando uno spray infallibile. Il vantaggio è che non dobbiamo acquistare nessun nuovo prodotto. Perché ormai abbiamo tutti a disposizione uno spray igienizzante.

Approfondimento

Come far tornare come nuovo il ferro per i capelli.