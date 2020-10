È una fedele alleata, sia che si tratti di occhiali da vista che da sole. Soprattutto quest’anno che gli occhiali rischiano di appannarsi frequentemente con l’uso delle mascherine. La pezzetta degli occhiali è un oggetto indispensabile. Nel portaocchiali, in borsa, in tasca. Ma ovviamente, servendo per pulire gli occhiali, è normale che si sporchi. E lavarla senza rovinarla è possibile? Vediamo come.

Come pulire la pezzetta degli occhiali senza rovinarla

In genere la pezzetta degli occhiali è in microfibra, ma spesso se ne trovano anche di misto poliestere.

Dopo il ripetuto uso, le pezzette si macchiano, perché assorbono tutto lo sporco rimosso dagli occhiali. Trattengono polvere e unto e per questo dopo un po’ non sono più efficaci. Invece di comprarne subito delle altre, vediamo come recuperarle e riutilizzarle il più possibile.

Se sono solo impolverate, basta scuotere leggermente la pezzetta e eliminare la polvere rimasta. Invece, se sono sporche, con macchie varie, è possibile lavarle. Preferibilmente a mano. Basta usare un po’ di acqua leggermente tiepida e del sapone neutro o dell’ammorbidente. Strofinare delicatamente sulla macchia per eliminarla. Dopo aver lasciato la pezzetta in ammollo per qualche minuto, risciacquarla con acqua fredda. E lasciarla asciugare lontano da fonti di calore.

Quest’ultimo passaggio è molto importante. Potrebbe volerci un po’ più di tempo, ma così si preserva meglio il tessuto.

È anche possibile lavarle in lavatrice, ma con alcune accortezze. Inserirle in un sacchetto a parte.

Per sapere come realizzarne uno con collant di recupero, cliccare qui.

Dopodiché basta usare un detersivo delicato. Lavare a 30° gradi, senza centrifuga. E lasciare sempre asciugare all’aria.

Se la pezzetta è fatta di ottimo materiale, si può lavare tranquillamente più volte. Se al tatto si sente che il tessuto ha cambiato consistenza è il momento di prenderne una nuova.

Ed ecco come pulire la pezzetta degli occhiali senza rovinarla.