A casa il caffè si può fare in due modi. O con la moka oppure con la macchina del caffè con le capsule. La moka si sa che non va lavata con il sapone perché potrebbe rovinare il sapore del caffè. Infatti la moka si lava solo con un po’ di acqua e basta. Con la macchinetta del caffè invece è diverso. Vediamo come pulire la macchina del caffè in 3 semplici mosse.

Com’è fatta

A differenza della moka, la macchina del caffè funziona in altro modo. È legata alla corrente elettrica, vi è dietro o a lato la caldaia con l’acqua e sopra si inserisce la capsula. Si sceglie poi la lunghezza del caffè e in meno di 3 secondi il caffè è pronto.

Pulire la moka è facile perché è realizzata per essere smontata, mentre la macchina del caffè no. Quindi bisogna trovare un modo per pulirla così com’è.

Come pulire la macchina del caffè in 3 semplici mosse

Le mosse sono 3 e sono veramente semplici. Ovviamente per pulire la macchina del caffè esistono dei prodotti creati ad hoc, ma è possibile farlo anche con prodotti naturali che sono efficaci allo stesso modo. La prima cosa da fare è togliere tutte le capsule rimanenti nel cestello e buttarle.

Ora è possibile iniziare la pulizia. Riempire la caldaia metà con aceto e metà con acqua. Ora si procede come se si stesse facendo un caffè normale, senza però inserire ovviamente nessuna cialda o capsula. Continuare fino a quando acqua e aceto nella caldaia non è finita.

Una volta finita riempire di nuovo la caldaia fino a metà con solo acqua. E ripetere l’operazione di fare il caffè fino a quando non termina l’acqua. Ora che è finita fare un solo caffè a vuoto. Dopo il caffè a vuoto la macchina del caffè in 3 semplici mosse sarà pulita.

Approfondimento

