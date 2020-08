Il box doccia in queste calde giornate estive rischia spesso di diventare uno dei locali più frequentati della casa. Nulla infatti come una tonificante e rinfrescante doccia fredda sa allontanare il calore e liberarci dall’umidità e dal sudore estivi. Attenzione però che la doccia, così come il wc, sono i due sanitari che maggiormente attirano la produzione di microbi e di agenti infettanti. Non per niente, una delle dispute continue nella ripresa nel mondo dello sport, è proprio quella di garantire l’igiene delle docce. Qui infatti entrano i nostri piedi, che, senza volerlo, si trascinano tutto lo sporco possibile e immaginabile. Oggi la nostra redazione a suggerirti come pulire la doccia con un prodotto fai da te assolutamente naturale.

Una miriade di prodotti

La scienza dell’igiene in questi anni ha compiuto passi da gigante, permettendoci di avere a disposizione una miriade di prodotti anche molto validi per detergere i bagni. Spesso infatti possiamo anche perderci nella corsia del supermercato, tra i dubbi di tantissimi igienizzanti che si distinguono per profumo, aroma, efficacia, prezzo e forza pubblicitaria. Il consumatore e il cliente più attento andranno anche alla ricerca di un prodotto che sappia pulire, disinfettare, profumare, eliminare il calcare, magari anche a prezzo modico.

Le allergie sono dietro l’angolo

Attenzione però, che soprattutto quando la doccia di casa è frequentata dai bambini, la cui pelle è ancora molto delicata, alcuni di questi prodotti possono anche procurare pruriti e fastidi al derma. Ecco quindi che diventa utile il nostro consiglio su come pulire la doccia con un prodotto fai da te assolutamente naturale. Nessun membro della famiglia rischierà infatti di riportare controindicazioni all’uso di quanto vi suggeriamo.

Vino bianco, limone e bicarbonato

Un terzetto assolutamente impensabile nella caccia e nella lotta al calcare e ai germi della doccia, eppure in grado di fare al caso nostro. Prendiamo un contenitore con spruzzino e inseriamo i tre prodotti in parti uguali. Agitiamo bene in modo che si uniscano, e spruzziamoli, come faremmo con il classico prodotto da supermercato. Garantiremo alla nostra doccia: igiene, profumo e rimozione di sporco e calcare! Nel caso in cui il vetro o la plastica del nostro box doccia facciano fatica a venire puliti, proviamo con acqua tiepida e aceto di mele. Anche in questo caso sarete assolutamente contenti dei nostri suggerimenti e del risultato finale.

Approfondimento

