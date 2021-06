Usare il vapore per pulire la casa potrebbe essere un metodo particolare ma è molto efficace. Il vapore grazie al suo alto calore e all’umidità, rimuove velocemente sporco e batteri dalle superfici e dai tessuti. Economico, ecologico e semplice, pulire con il vapore è un metodo che sta venendo utilizzato sempre più nelle case degli italiani e delle italiane. Questo grazie anche ai nuovi vaporizzatori, comodissimi da usare.

Come pulire in profondità le superfici di casa senza detersivi in modo sensazionale ed economico?

Prima di tutto, è importante capire dove possiamo utilizzare il vapore, e come farlo. Anche se è una cosa semplice, ci sono comunque delle precauzioni. Una ad esempio è di non dirigere mai il vapore sulle piante o vicino ad esse; stare sempre attenti alle mani, ci si potrebbe ustionare.

Usiamo il vapore per pulire marmi, piastrelle, tavoli, poltrone, tessuti di vario genere ed anche il WC. Il vapore non solo pulisce, ma anche igienizza. L’alta temperatura distrugge i batteri e i microbi presenti sulle superfici.

Occhio ai tessuti!

Quando si vanno a pulire i tessuti è meglio prima eliminare la polvere intrappolata tra le maglie e poi utilizzare il vapore. Stiamo però attenti, perché si fa presto ad inzuppare i nostri tessuti. Questo metodo si può utilizzare anche per disinfettare i sedili dell’auto, ma anche qui, occhio che non si inzuppino i tessuti. Sarebbe complicatissimo farli asciugare completamente.

Sulle superfici.

Per quanto riguarda le superfici, ecco come pulire in profondità le superfici di casa senza detersivi in modo sensazionale ed economico.

Anche per le superfici, meglio prima dare una passata con la spugna, l’aspirapolvere o il cattura polvere. In modo che non si creino mucchietti di polvere quando passate il vaporizzatore.

Una volta fatto questo, possiamo usare tranquillamente il vapore, anche sullo sporco più ostinato. L’umidità scioglierà le incrostazioni e potremmo pulirle con facilità. Non servono detersivi di alcun tipo, solo una spugnetta e il vaporizzatore.