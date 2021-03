Pulire la teglia del forno, specialmente quando sono rimasti attaccati resti di cibo bruciacchiati e incrostati, è una vera tragedia.

Rimuoverli richiede tempo, pazienza, olio di gomito, e non sempre il risultato è soddisfacente.

In questo articolo proponiamo, come pulire in poco tempo e senza fatica la teglia del forno bruciata, in modo da riaverla pulita e splendente.

Con ognuno di questi prodotti è possibile eliminare il bruciato dalla teglia:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

a) una spugnetta in lana in acciaio;

b) bicarbonato;

c) aceto di vino;

d) limone;

e) sapone per piatti;

f) sgrassatore.

Bicarbonato e aceto

Prima di pulire con questi ingredienti, immergere per un po’ di tempo la teglia in acqua calda.

Toglierla dall’acqua e versare l’aceto sul fondo coprendolo tutto.

Versare il bicarbonato sul fondo in modo uniforme.

Si vedrà formare una reazione spumosa.

Farla agire per un’ ora, dopodiché pulire il fondo della teglia con della carta assorbente da cucina.

Successivamente lavare con sapone, ed acqua calda.

Come pulire in poco tempo e senza fatica la teglia del forno bruciata in modo da riaverla pulita e splendente? Lo sgrassatore

Questo prodotto è perfetto per eliminare il bruciato dalla teglia del forno.

Spruzzare il prodotto all’interno della teglia, e farlo agire circa trenta minuti.

Con l’aiuto della spugna e del sapone, che si utilizza normalmente per lavare i piatti, pulire la teglia per eliminare i residui di cibo incrostato e bruciato, ormai scrostati dallo sgrassatore.

Sciacquare e procedere ad un’ulteriore pulizia, con il sapone per piatti e spugnetta.

Infine, sciacquare con abbondante acqua.

Il limone

Il limone ha un potere sgrassante e disincrostante.

Versare nella teglia dell’acqua calda il succo di mezzo limone e del detersivo per i piatti.

Fare agire il tutto per circa un’ora.

Trascorso il tempo, lavare bene la teglia aiutandosi con la spugnetta in acciaio.

La teglia splenderà come nuova!