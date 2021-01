Pulire le griglie del forno, richiede tempo ed è una vera seccatura, specialmente quando sono molto incrostate, perché non è affatto semplice togliere lo sporco.

In questo articolo, spieghiamo alcuni metodi su come pulire in modo semplice e perfetto le griglie del forno.

Primo metodo

Il primo metodo, è quello di inserire le griglie in un sacco grande e resistente della spazzatura. Recarsi fuori al balcone di casa, oppure in giardino, o in un qualsiasi posto all’aperto e, versare all’interno del sacco, circa 1/2 litro di ammoniaca. Chiuderlo bene e lasciarlo all’aperto tutta la notte, in modo che le esalazioni dell’ ammoniaca, facciano effetto sullo sporco.

Il mattino seguente, indossare un paio di guanti e sempre all’aperto, togliere le griglie dal sacco e adagiarle nella vasca da bagno oppure nel lavandino e aprire la finestra.

Sciacquare bene le griglie con l’acqua calda, asciugarle e rimetterle in forno.

Secondo metodo

Il secondo metodo è quello di lasciare le griglie in ammollo nella vasca da bagno, una notte intera.

Versare dell’acqua calda, fino a ricoprire le griglie, aggiungere 60 ml di detersivo per i piatti e agitare l’acqua.

Trascorso la nottata, strofinare le griglie con una spugnetta abrasiva per eliminare totalmente lo sporco. Sciacquare accuratamente, asciugare e rimetterle nel forno.

Terzo metodo

Il terzo metodo prevede la pulizia delle griglie con un prodotto commerciale.

Poggiare le griglie su un foglio di carta o di plastica, possibilmente all’aperto, oppure con la finestra aperta. Poi spruzzare il prodotto e farlo agire per circa un oretta.

Mettere i guanti e con l’aiuto di una spugnetta abrasiva, eliminare lo sporco strofinando.

Sciacquarle bene, asciugarle con uno strofinaccio pulito e sistemarle nel forno.

Quarto metodo

Il quarto metodo, prevede l’utilizzo di prodotti naturali come l’aceto bianco e il bicarbonato di sodio.

Prendere uno spruzzatore e riempirlo con l’aceto. Poggiare le griglie sul lavandino oppure sul piano doccia, spruzzarci sopra l’aceto e versare il bicarbonato.

Lasciare in posa i due prodotti per almeno una decina di minuti. Strofinare con una spugnetta abrasiva, sciacquare le griglie, asciugarle e sistemarle nel forno.