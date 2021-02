Il pavimento della cucina è quello tra i quali si deposita la maggior quantità di macchie di sporco. Oltre alla classica polvere e alle gocce d’acqua, le macchie di grasso sono quelle più insidiose e difficili da rimuovere. Le macchie di grasso si possono depositare sul pavimento e sulle piastrelle in seguito a fritture. Oggi vogliamo suggerire come pulire in maniera naturale ed efficace il pavimento della cucina. Per farlo, possiamo realizzare un detersivo per i pavimenti completamente naturale con soli tre prodotti.

Preparare il detersivo in casa

Per realizzare un prodotto naturale ed efficace contro le macchie, specialmente quelle di grasso e unto, è necessario prendere una bacinella. Al suo interno mettiamo il succo di due limoni, un litro d’acqua calda e un cucchiaino di bicarbonato di sodio. Miscelare gli ingredienti ed immergere il panno che utilizzeremo per pulire. Lasciarlo in ammollo per qualche minuto per far sì che assorba bene il prodotto e sarà pronto per essere utilizzato. L’azione combinata di questi tre ingredienti permetteranno di sgrassare senza fatica e in maniera rapida i pavimenti della cucina.

Dare quel tocco in più

Il limone possiede un profumo decisamente gradevole, ma si può dare quel tocco di profumo in più utilizzando qualche goccia di olio essenziale per profumare i pavimenti. Consigliamo di unire qualche goccia di olio essenziale alla menta che, oltre a sposarsi perfettamente al profumo del limone, possiede anche proprietà antibatteriche.

Se le macchie persistono

Nel caso in cui ci fossero sul pavimento macchie datate e persistenti, è possibile preparare una soluzione di acqua calda, bicarbonato, succo di limone e trasferirla in uno spruzzino. Dunque, spruzzare sulle macchie più decise e lasciar agire per un paio di minuti. Dunque, ripassare lo straccio e aspettare che il pavimento asciughi: le macchie saranno sparite e il pavimento sarà brillante, pulito e profumato. Questa soluzione possiamo utilizzarla anche per pulire le piastrelle della cucina che possono essere vittima di queste macchie esattamente come i pavimenti. Abbiamo visto, dunque, come pulire in maniera naturale ed efficace il pavimento della cucina utilizzando prodotti non chimici e a basso costo.

