Fumare è un’abitudine molto in voga. Gran parte della popolazione mondiale afferma di aver fumato almeno una sigaretta nella vita. Ci sono anche quelli che fumano in maniera “giocosa” una volta ogni tanto. Altri consumano poche sigarette al giorno. Ci sono alcuni, infine, che hanno un vero e proprio vizio.

La stragrande maggioranza degli Stati nel mondo continua a sensibilizzare la popolazione. Il fumo risulta davvero molto dannoso. Persino sui pacchetti di sigarette ci sono degli avvisi. Il fumo nuoce gravemente alla salute.

Senza colpevolizzare i fumatori, ci si limita a riscontrare i vari effetti negativi di tale vizio. Non solo a livello fisico, ma anche a livello ambientale. È importante, infatti, smaltire i mozziconi in maniera adeguata.

Un’altra problematica è legata ai posaceneri di casa. Essi possono creare un ambiente poco igienico e cattivo odore all’interno delle mura domestiche.

Ecco come pulire il posacenere di casa e rimuovere la puzza di fumo.

Controllare il tabagismo per noi stessi e per il prossimo

Avere un controllo sul vizio è essenziale. I fumatori, infatti, possono vivere degli stati emozionali molto potenti. Il fumo può condizionare tutta la giornata di una persona. Sin dalle prime ore dell’alba fino a sera. L’astinenza non è dissimile a quella che si riscontra in altre sostanze psicotrope. Fumare diventa una dipendenza psichica e fisica.

Il Ministero della Salute, inoltre, ricorda che all’interno della combustione entrano in gioco più di 4000 sostanze chimiche dannose.

Quando ci si trova in pubblico, in più, è indispensabile pensare anche alla salute altrui. Ci potrebbe essere una persona che non ama il fumo passivo. Controllare il vizio è importante per noi stessi e per il prossimo.

Ma quando ci si trova dentro casa? Anche qui è consigliabile avere un contegno. Una casa che puzza di fumo non è il massimo. Sia per gli ospiti che per i proprietari.

Un metodo semplice

Se si fuma all’interno della propria abitazione, è necessario lavare il posacenere. Seguendo dei semplici passi, ci si può liberare del cattivo odore.

Servono solamente un tappo di sughero e dell’olio d’oliva. Dopo aver rimosso i mozziconi, si intinge il tappo di sughero nell’olio e lo si passa sul fondo del posacenere. Tutte le incrostazioni andranno via facilmente. In un secondo momento si sciacqua e si disinfetta l’oggetto.

Si può spruzzare sul fondo del deodorante spray così da prevenire la formazione delle odiose incrostazioni da cenere.

Tenendo il posacenere sempre pulito e splendente, anche la puzza di fumo si ridurrà drasticamente.