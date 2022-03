Il pavimento esterno del giardino è soggetto alle intemperie, alla pioggia e al vento. Per questo motivo, qualsiasi tipologia di pavimento con il tempo è soggetto a macchiarsi di chiazze nere costituite da sporco, muffe, licheni e altro.

Per dare risalto al nostro giardino e godere della sua bellezza durante la bella stagione è importante effettuare una pulizia più profonda, almeno due volte l’anno.

Come farlo?

Non è sempre semplice, e l’uso dei prodotti e i consigli variano a secondo della qualità del pavimento.

In questo articolo vedremo quali sono i metodi migliori per pulire il pavimento esterno del giardino senza difficoltà.

Pulire un pavimento liscio

Se nel nostro giardino abbiamo un pavimento liscio, la sua pulizia non richiede molta difficoltà.

Basta preparare una miscela con un detergente a pH neutro diluito con dell’acqua calda. Munirsi di una spazzola, e strofinare tutta la superficie interessata.

Infine ripulire il tutto con un’idropulitrice, oppure una pompa con un getto d’acqua forte.

Come pulire il pavimento esterno del giardino da muffe sporco e licheni per averlo splendente tutta la stagione. Pulire un pavimento poroso

La pulizia di un pavimento poroso è un po’ più complessa, perché assorbe durante l’anno una maggior quantità di sporco ed è più difficile da rimuovere.

Ecco come fare: prima di tutto munirsi di una scopa con setole dure e spazzando, cominciamo ad eliminare il primo strato di polvere superficiale.

Se abbiamo un’idropulitrice possiamo sfruttare il suo getto di acqua potente, per pulire senza utilizzare saponi.

Oppure possiamo utilizzare del sapone per piatti diluito in un secchio d’acqua e mezzo bicchiere di aceto. Bagnare la scopa nel secchio, e strofinare con forza sul pavimento.

Se le macchie sono ostinate e non vanno via, possiamo utilizzare dei prodotti specifici, in base alla tipologia di pavimento. Basterà acquistare il prodotto e applicarlo sul pavimento, dopodiché sciacquare il tutto con acqua e bicarbonato e lasciare asciugare.