Non solo nelle migliori pizzerie, oggi anche nelle case di campagna o in stile rustico si può trovare un forno a legna professionale.

Nonostante i pratici sistemi moderni, la cottura in forno a legna rimane unica nel suo genere. Le pizze, il pane e i dolci cotti in esso hanno un sapore e una consistenza che non hanno paragoni.

Chi ha un forno a legna lo sa, la sua pulizia è importante. Le alte temperature dovute al fuoco certamente non aiutano. Eseguire un lavaggio periodico è essenziale per preservare il forno e soprattutto il sapore delle pietanze che andremo a cuocere.

Il procedimento non è particolarmente complicato, ecco come pulire il forno a legna senza commettere errori.

Da dove iniziare

Il forno a legna dovrebbe essere pulito dopo ogni suo utilizzo. Ovviamente, quando è caldo risulta difficile operare al suo interno.

Quindi, un requisito fondamentale è che il forno sia spento e soprattutto, freddo nel momento della pulizia. Per prima cosa bisognerebbe posizionare della carta di giornale, in modo da raccogliere la fuliggine che cadrà durante la pulizia della canna fumaria. Per pulire la canna fumaria sarà necessario uno spazzolone dal manico lungo che dovrà essere strofinato energicamente.

Pulire la camera del forno

Per pulire la camera del forno sarà necessaria una spazzola per raccogliere la cenere rimasta dopo la cottura dei cibi. Per velocizzare questo passaggio, può essere utilizzato un apposito aspira cenere. Quello che normalmente si utilizza per caminetto o stufa a pellet andrà benissimo.

Se si vuole pulire ancora meglio la pietra refrattaria, è necessario l’utilizzo di una spazzola con le setole di ottone. In questo caso però bisogna fare molta attenzione, le setole infatti potrebbero staccarsi. Se è vero che il forno va pulito dalla cenere con regolarità è anche vero non bisogna lasciare tracce di origine artificiale.

Per questo stesso motivo, non è opportuno utilizzare sgrassatori, detersivi o spazzole di plastica. Piuttosto, se rimangono delle macchie di olio o altre sostanze, si consiglia di utilizzare del’aceto. Infatti, basterà unire qualche goccia di aceto a dell’acqua tiepida e strofinare la macchia con una spugna.

Se un alone continua a persistere non è un problema, ciò non intaccherà la buona riuscita dei piatti.

Dopo questa spiegazione su come pulire il forno a legna senza commettere errori non ci sono più scuse, è ora di fare pulizia.