Chi ha un cane sa quanto possa essere difficile tenerlo pulito. Per natura, i migliori amici dell’uomo amano fare i bagni fango e rotolarsi nell’erba bagnata. Ancor meglio se in quel preciso punto ci sentono un odore particolarmente invitante, quello che noi umani definiremo puzza. Pur trovando snervante il fatto di dover pulire fido da mattina a sera, in realtà il padrone si lascia coinvolgere nel gioco. Spesso anche lui finisce per avere vestiti infangati e stropicciati.

Ovviamente, per chi vive in una casa piccola o in un condominio in città, avere un cane sporco può essere problematico. Per evitare che fango e peli si depositino sulla macchina, nell’entrata e poi per tutta la casa, serve una strategia facile ed efficace. Infatti, fare il bagno al cane ogni qualvolta decide di rotolarsi è poco pratico, sia un alano o un chihuahua.

Allora, ecco come pulire il cane senz’acqua ed eliminare quel tremendo odore di bagnato. Con questo metodo, non solo ci sbarazzeremo in un batter d’occhio dello sporco, ma faremo tornare il pelo del nostro amico lucido e profumato. Vedremo che non ci serviranno costosi prodotti di toeletta, ma alcuni ingredienti che abbiamo sicuramente in cucina. Scopriamo insieme quali sono.

Come pulire il cane senz’acqua ed eliminare la puzza di bagnato per avere un pelo brillante senza forfora

La prima cosa da fare quando il nostro cane ritorna in condizioni pietose è spazzolarlo. La spazzolatura, per qualsiasi o quasi tipo di manto, è un toccasana. Elimina pelo e pelle morti, forfora e fa respirare la cute. Inoltre, la presenza di terra, a contatto con la spazzola crea una leggera abrasione che rimuove ancor più sporco.

Stessa cosa si può fare con del bicarbonato di sodio. Questa sostanza ha l’effetto di un talco abrasivo sul pelo del cane che, se spazzolato, rimuove la sporcizia. Al contempo è ottimo anche per eliminare il cattivo odore. Con lo stesso obiettivo si possono usare anche fecola di patate, amido di riso o di altri cereali. Mescolati al bicarbonato e distribuiti sul pelo e infine spazzolati via, aumentano la pulizia.

Nel caso in cui l’odore forte permanga, allora uniamo al bicarbonato qualche goccia di olio di Neem. Quest’olio avrebbe proprietà repellenti e donerebbe un ottimo profumo senza dare fastidio al cane. Per quanto riguarda le zampe, possono essere lavate con una spugna imbevuta di acqua tiepida e un po’ di sapone Marsiglia.

