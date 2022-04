Uno dei problemi più complessi da gestire durante la pulizia della casa riguarda gli aloni presenti sui vetri e sugli specchi di casa. Questi possono formarsi per svariate ragioni. Una delle cause principali, ad esempio, è la presenza dei raggi solari. Il loro calore, infatti, fa evaporare subito l’acqua o il detergente, lasciando inevitabilmente quegli antiestetici segni così tanto difficili da rimuovere. La seconda causa, invece, potrebbe essere la qualità del detergente stesso e del panno che si utilizza per asciugarlo. Quindi, se per risolvere il primo problema sarà sufficiente non far trapelare la luce del Sole, per far fronte all’altra causa bisognerebbe approfondire il discorso.

Ecco le soluzioni più efficaci

Per rendere tutti i vetri di casa perfetti e luccicanti, senza lasciare traccia di aloni e sporcizia, possiamo sperimentare varie soluzioni. Sulle nostre pagine, ad esempio, abbiamo già visto come ricreare uno strepitoso detergente universale a base di acqua, alcol etilico e detersivo per i piatti. Questi ultimi due ingredienti, grazie alla loro azione sgrassante, sono molto efficaci per eliminare anche la sporcizia più ostinata. Tuttavia esiste anche un altro detergente che vale la pena riprodurre e utilizzare per la pulizia ordinaria dei nostri vetri di casa. Vediamo di cosa si tratta.

Come pulire i vetri sporchi delle finestre senza lasciare aloni e sfruttando questo rimedio perfetto anche per il box doccia

Dunque, per far rispendere i vetri delle finestre, del box doccia e persino gli specchi avremo bisogno soltanto di tre ingredienti.

Il primo è ovviamente l’acqua. Quest’ultima dovrà essere demineralizzata, oppure distillata, così che possa non rilasciare residui sulle superfici.

L’altro ingrediente è, invece, il comune detersivo per pavimenti. Tra i tanti prodotti in commercio, potremmo sceglierne uno possibilmente ecologico e che abbia anche una funzione igienizzante.

Il terzo e ultimo ingrediente è l’ammoniaca. Quest’ultimo prodotto è l’ideale per la pulizia dei vetri perché, oltre a eliminare lo sporco, conferisce anche brillantezza.

Dosi e modalità di utilizzo

Una volta ottenuti tutti gli ingredienti necessari, riscaldiamo leggermente in una pentola circa 500 ml di acqua distillata. L’acqua calda aiuterà a rimuovere meglio gli aloni e agevolerà il compito degli altri due ingredienti. Fatto ciò, riversiamo l’acqua all’interno di un flacone spray e aggiungiamo un cucchiaio di ammoniaca e uno di detersivo. Agitiamo il flacone per mescolare efficacemente il tutto e siamo ufficialmente pronti per applicare la miscela sulle superfici desiderate. Quindi, ecco come pulire i vetri sporchi delle finestre, del box doccia e persino maniglie e serramenti in maniera efficace.

Infine, per non rilasciare residui ed eventuali pelucchi, potremmo inoltre utilizzare dei panni in microfibra di bambù. Questi ultimi sono facilmente reperibili nei supermercati o negli store online e sono particolarmente adatti per la pulizia delle suddette superfici.

