Pronti, attenti, via. Ecco che arriva il generale inverno e dobbiamo accendere il riscaldamento di casa, quando fino a pochi giorni fa eravamo in spiaggia a prendere il sole. Che le stagioni stiano ormai scomparendo, ce ne stiamo accorgendo tutti. E la cosa è sempre più evidente nel momento in cui dobbiamo fare cambi repentini d’armadio, tirando fuori piumini e maglioni. Se non lo avete ancora fatto, è adesso il momento giusto perché i nostri Esperti vi consiglino come pulire i termosifoni di casa usando il phon.

Momento giusto

Rimanendo fermi per diversi mesi, i nostri termosifoni, che siano in ghisa o in alluminio, accumulano sporco e polvere. Questo, anche se leggermente in ritardo, è ancora il momento giusto per pulirli e igienizzarli, prima del lungo uso invernale. Non ci serviranno materiali e soluzioni particolari, ma soltanto accessori e prodotti detergenti già in nostro possesso.

Prima cosa, spolverare

Il primo consiglio che vi diamo è come pulire i termosifoni di casa usando il phon, per rimuovere la polvere accumulata. Se avete i classici termosifoni a fisarmonica, disponete sul loro retro, e quindi davanti al muro, un vecchio asciugamano o un lenzuolo leggermente inumiditi. Armatevi quindi di un phon, e col getto di aria fredda, sparate in direzione del muro. Vedrete che sporco, depositi e polvere andranno a depositarsi sul vostro panno bagnato.

Secondo step, la pulizia

Una volta eliminata la polvere, passate alla creazione della soluzione casalinga per la pulizia e la disinfezione. Vi basteranno semplicemente dell’alcol, dell’acqua e dell’aceto. In un secchio, versate un litro di acqua, non importa la temperatura, mezzo bicchiere di alcool e mezzo di aceto. Con una spugna morbida, o un panno, passate la soluzione sopra il termosifone e tra gli interstizi.

Bicarbonato contro l’ingiallimento

Se per caso, i vostri termosifoni, a causa dell’età e dello sporco, avranno preso quel tipico colore giallognolo, nessuna paura perché potrete farli tornare al bianco iniziale. Basterà usare acqua e candeggina o acqua e bicarbonato e i vostri termosifoni torneranno nuovamente a brillare in casa.

