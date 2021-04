In un articolo precedente, noi di ProiezionidiBorsa, abbiamo parlato del ritorno di moda della carta da parati. Nonostante ci affascini questo tipo di tappezzeria, le lastre di pietra danno un tocco di raffinatezza e calore alla casa. Non solo alle pareti ma anche alla pavimentazione. Per non parlare dell’eleganza che conferisce il rivestimento in pietra agli ambienti esterni.

È consuetudine utilizzare la pietra soprattutto nel salone, ma sta benissimo anche in cucina e in bagno, a prescindere dallo stile della casa. Perché la pietra si adatta a qualsiasi stile dipende da quella che si sceglie e si può facilmente abbinare ai mobili.

Come tutti i tipi di materiale, anche la pietra ha i suoi difetti, ma solo in termini di pulizia. In modo particolare i rivestimenti in pietra esterni ne risentono a causa del cambio climatico e degli agenti atmosferici. Motivo per cui è essenziale prevenire attraverso una cura maggiore. Ma anche i rivestimenti in pietra per interni se non trattati bene possono dare un senso antiestetico. Vediamo come pulire i rivestimenti in pietra interni ed esterni di casa per essere sempre splendenti con rimedi naturali spendendo pochi euro.

I prodotti naturali oppure prodotti per cui si spendendo pochi euro

Innanzitutto, è essenziale accertarsi con gli esperti sul giusto metodo di pulizia e soprattutto se i rimedi sono indicati per il tipo di materiale da trattare.

Non bisogna utilizzare prodotti troppo acidi. Per la pietra liscia, senza scanalature, è indicato come ottimo rimedio un detergente a pH neutro. In presenza di scanalature invece meglio usare la spazzola a vapore.

Per la pietra da esterni ottimi alleati naturali sono il bicarbonato e l’aceto, ma anche il sapone per i piatti. In ogni caso questi rimedi naturali sono da diluirsi in acqua calda. Altro rimedio è il gesso unito ad un po’ d’acqua in modo tale da creare una miscela liquida che dovrà agire per circa 20 minuti. Laviamo con sapone e poi risciacquiamo.

Ecco come pulire i rivestimenti in pietra interni ed esterni di casa per essere sempre splendenti con rimedi naturali spendendo pochi euro.