La pulizia dei pennelli e degli applicatori per make-up è una pratica importantissima. È fondamentale per la salute e la bellezza della pelle, prima ancora che per la buona riuscita del trucco. Infatti, i pennelli sporchi causano una proliferazione batterica oltre il normale e causano occlusione dei pori, comedoni e brufoli. Dal punto di vista dei risultati, i residui di prodotto si accumulano e stratificano. Così si alterano il colore e la texture dei prodotti applicati.

Come pulire i pennelli da trucco in modo efficace e senza rovinarli?

Non è affatto difficile. Serve solo un po’ di tempo, acqua e sapone. Esistono detergenti appositi per le setole, spesso consigliati dagli stessi produttori. Ma è possibile utilizzare un sapone neutro. Un detergente liquido delicato, uno shampoo delicato, o un po’ di sapone di Marsiglia andranno bene.

Le setole possono essere sintetiche o naturali, e queste ultime a loro volta di origine animale o vegetale. Quelle naturali sono morbide e delicate, quindi è bene non usare prodotti aggressivi. L’altro motivo per cui serve delicatezza è che con un lavaggio brusco se setole potrebbero scollarsi o staccarsi. C’è da dire che, se anche con tutte le attenzioni le setole si staccano, è probabile che il pennello sia di bassa qualità.

Il procedimento

Insaponare le setole tenendo il pennello a testa in giù, in una ciotolina con acqua e detergente o sotto acqua corrente tiepida. Smuovere le setole, massaggiarle e insaponarle delicatamente ruotandole sul palmo della mano. Non lasciare in immersione completamente per non danneggiare la colla. Per detergere in profondità le setole, si può strofinare gentilmente il pennello su un guanto di gomma zigrinato, o un guanto esfoliante. Procedere con movimenti circolari, sempre con attenzione a non insaponare l’attaccatura tra setole e manico, ossia la ghiera.

Infine, risciacquare bene fino a rimuovere tutti i residui. Strizzare leggermente.

Per l’asciugatura serve molta cura. Prima si tampona con un panno pulito e asciutto, senza strofinare. Con le dita si ricompatta la forma originale del pennello e poi si pone sdraiato, sempre su un panno o della carta pulita. L’ideale sarebbe lasciare la parte delle setole sospesa, ad esempio dal bordo di un ripiano, così che non si schiacci. Ma l’importante è che non siano premuti in un contenitore e che non abbiano le setole verso l’alto. Questo farebbe colare l’acqua all’interno.

Non usare phon perché potrebbe rovinarli. Fare asciugare completamente i pennelli prima di riutilizzarli. Ovviamente quelli più piccoli ci impiegheranno poche ore, quelli grandi e spessi anche una giornata.

Quanto spesso bisogna lavare i pennelli

Ecco come pulire i pennelli da trucco nel modo corretto. Ogni quanto è necessario farlo?

Dipende da quanto spesso ci si trucca. Se si usano tutti i giorni, meglio lavarli una volta alla settimana. Per chi li usa saltuariamente potrà bastare una pulizia ogni quindici giorni. Se si utilizzano solo prodotti in polvere, è possibile far passare qualche giorno in più. Se lo si fa regolarmente, ci vorrà comunque meno tempo per eliminare il trucco accumulato. È buona norma lavare i pennelli nuovi prima dell’uso, magari con un pochino d’alcol. La pelle ringrazierà.