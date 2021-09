In questo periodo dell’anno molte persone amano fare lunghe camminate in mezzo ai boschi alla ricerca di profumati funghi. Si tratta di un’attività che spesso non riguarda il prodotto in sé. Molti raccoglitori di funghi, infatti, non amano mangiarli. Spesso, infatti, regalano ad amici e parenti il loro ricco bottino. Eppure, per loro, il divertimento sta proprio nell’andare a cercarli scovare. A tal proposito, per essere sicuri di fare una ricerca fortunata, ecco i luoghi migliori dove andare a cercare funghi e non tornare a casa a mani vuote.

E una volta tornati a casa con i profumati frutti del bosco? Ecco come bisogna fare.

Come pulire i funghi perfettamente e senza rovinarli più un trucco per eliminare vermi e parassiti

La prima regola da ricordare per pulire i funghi è quella di evitare assolutamente il contatto con l’acqua. I funghi hanno infatti una consistenza spugnosa e quindi, assorbendo l’acqua, perderebbero il loro sapore.

La pulizia dei funghi deve avvenire quindi “a secco”. Vediamo come procedere.

Utilizzando un coltellino dalla lama liscia e ben affilata, raschiare via tutta la terra che li ricopre. Effettuare questa operazione con delicatezza evitando di rompere il fungo che è un prodotto molto delicato.

Perfezionare la pulizia, strofinando la superficie con un panno di cotone inumidito.

Separare ora il gambo dalla testa. Per fare ciò, non bisogna tagliare ma ruotare le due parti verso direzioni opposte. Durante questa fase, fare attenzione a non rompere né l’una né l’altra parte.

Controllare la parte interna del fungo (ovvero la parte bianca) perché può contenere tracce di terra. Se necessario, raschiare anche questa parte con il coltellino e il panno inumidito, esattamente come spiegato all’inizio.

Come fare se sono presenti vermi e parassiti

Non è raro che i funghi siano infettati da vermi o parassiti. Il sistema per scovarli ed eliminarli è semplice. Prima ancora di procedere con la pulitura, occorre eliminare eventuali parassiti. Vediamo ora come fare. Prendere dei fogli di vecchi giornali e distenderli in un luogo fresco. Appoggiarvi sopra i funghi sistemandoli con il gambo rivolto verso l’alto. Vermi e animali simili non amano l’odore della carta del giornale. Essendo quindi infastiditi, usciranno e tenderanno a risalire lungo il gambo. Una volta usciti allo scoperto, li potremo facilmente raschiare via.

Ed ecco quindi come pulire i funghi perfettamente e senza rovinarli più un trucco per eliminare vermi e parassiti

All’inizio abbiamo detto che i funghi non vanno lavati con l’acqua. Tuttavia, in caso di funghi davvero molto sporchi, è possibile passarli sotto il getto dell’acqua corrente molto rapidamente. L’acqua deve essere fredda e dobbiamo fare un passaggio davvero molto veloce. Sicuramente da abolire l’ammollo del prodotto.

Dopo tale operazione, asciugare perfettamente i funghi utilizzando un panno pulito.

Come tagliare i funghi

A questo punto, siamo pronti per cucinare i nostri funghi. Per un taglio corretto, appoggiare la testa del fungo su un tagliere ed effettuare delle sottili fette verticali. Procedere quindi con il gambo e tagliarlo seguendo il verso della lunghezza.

