I cavoletti o i cavolini sono una verdura tipica di questo periodo, chiamata così perché coltivata in particolare in Belgio e nella sua capitale, che è proprio Bruxelles.

Questi fanno parte dell’immensa famiglia delle crucifere e la pianta da cui sbucano fuori tecnicamente si chiama “Brassica oleracea”.

Il loro aspetto è molto particolare perché sembrano dei cavoli ma in miniatura, con tante piccole foglie strette una sull’altra. Queste palline, poi, quando sono realmente fresche, hanno un colore verde chiaro e brillante.

Ma una volta acquistate, come ce ne possiamo occupare?

In questo articolo scopriremo proprio come pulire i cavoletti di Bruxelles in 5 minuti e in più sveleremo 1 segreto per cucinarli velocemente e perfettamente.

Cavoletti, quanti benefici

Secondo un’indagine di Humanitas, la lista dei benefici per il nostro organismo sarebbe davvero lunga.

Innanzitutto, i cavoletti di Bruxelles sarebbero degli ottimi antiossidanti grazie al selenio e al manganese. Sarebbero, poi, ricchi di vitamina A, B, C, E e K.

Avremmo, quindi, un valido alleato per la salute della pelle e della vista e un aiuto, con la vitamina K, per la coagulazione del sangue. A livello di minerali, invece, il potassio aiuterebbe per la salute cardiovascolare.

Infine, questa singolare verdura conterebbe un particolare immunomodulatore, il Diindolilmetano, che agirebbe come antivirale e antibatterico.

Ora, però, andiamo nel cuore della questione e passiamo all’importantissima fase di pulitura.

Come pulire i cavoletti di Bruxelles in 5 minuti e 1 segreto per cucinarli velocemente e perfettamente

Per pulire i nostri cavoletti di Bruxelles, dobbiamo iniziare dalle foglie.

L’aspetto più importante, in questo momento, è lavorare con le verdure ben asciutte.

Iniziamo levando il primo strato esterno di foglie, quello che generalmente è a contatto con la confezione.

Dopo, continuiamo a staccare solo quelle che ci sembrano più mosce o leggermente ingiallite.

Procediamo così per tutti i cavoletti.

Il passaggio successivo consiste nell’eliminare la base del cavoletto.

Con un coltello, tagliamo il piccolo pezzetto di torsolo che sbuca da sotto per livellare la pallina e ridargli una forma perfettamente tondeggiante.

Adesso possiamo lavare un cavoletto alla volta sotto l’acqua corrente, strofinando l’esterno con le mani.

Infine, facciamo scolare per bene.

Completata la pulitura, c’è un’altra cosa che potremmo fare per assicurarci una cottura perfetta e anche più rapida.

Il segreto prima della cottura

Quest’altro momento è estremamente delicato, perché i cavoletti di Bruxelles, anche se cotti, dovrebbero mantenere un aspetto compatto e croccante.

Come fare?

Basta semplicemente fare, con un coltello, un’incisione a forma di croce sulla base di ogni cavoletto, dal lato dove abbiamo tagliato il torsolo.

In questo modo, non solo rimarranno perfetti esteticamente, ma cuoceranno anche prima.

