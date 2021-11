Per arredare una casa oppure un ufficio si pensa per prima cosa ai mobili, alla loro disposizione, ai punti luce. A volte si possono aggiungere pure delle graziose piante. In cucina, ci sarà sempre spazio anche per quelle aromatiche. Eppure, per un ambiente ancora più accogliente, manca ancora qualcosa. I quadri, le stampe possono arricchire di bellezza una stanza, che sia d’appartamento o di un ufficio. Possono essere riproduzioni artistiche oppure originali, di valore o meno, ma è sempre bello ammirarli e distogliere per qualche momento la mente dalla realtà e dalle eventuali preoccupazioni.

Bisogna stare attenti alla posizione in cui mettere di dipinti. Le pareti dove sono appesi non devono essere colpite direttamente dai raggi solari. Per quel che riguarda la manutenzione dei quadri, è bene evitare di farla da sé se si tratta di dipinti antichi e di valore. Per quelli più recenti, o al massimo che risalgono alla fine dell’Ottocento, una pulizia ordinaria potrebbe essere anche fatta a casa, con molta accortezza, in modo abbastanza sicuro. Vediamo come.

Come pulire facilmente i quadri ad olio in poche mosse evitando irrimediabili e seri danni

Innanzitutto è preferibile pulire a casa solo i dipinti ad olio. Carboncini, ritratti a matita, affreschi e così via, hanno bisogno di un esperto. Se il quadro che abbiamo a casa non è protetto da un vetro, sarà soggetto a sporcarsi. Fumo di sigarette, polvere ordinaria, inquinamento, ma anche vapori e sostanze oleose volatili provenienti dalla cucina possono, purtroppo, creare una patina non gradevole.

Occorrente:

pennello morbido; panno in microfibra.



Per prima cosa, munirsi di un panno in microfibra o, comunque, morbido, e passarlo sulla cornice. Adesso, passare un pennello morbido sul dipinto da sinistra a destra cominciando dall’alto. A questo punto ruotare il quadro e procedere nello stesso modo. Ripetere l’operazione finché non vedremo più un pulviscolo di polvere. Se il pennello si sporca, prenderne un altro o pulirlo. Non si deve passare ancora bagnato, in modo da evitare scoloriture.

Può capitare che un dipinto di valore abbia una verniciatura, procedimento utile per proteggerlo. Questo sottile velo, però, col tempo può sporcarsi o screpolarsi. In tal caso chiamare un restauratore che provvederà a togliere la vernice con solventi adatti e a passarne un’altra. Se, per caso, notiamo in qualche punto escrementi di mosca o depositi di polvere difficili da togliere, possiamo utilizzare un po’ di mollica di pane per asportarli in sicurezza. Ecco come pulire facilmente i quadri ad olio in poche mosse evitando irrimediabili e seri danni. Se questo procedimento verrà svolto regolarmente, prolungheremo la bellezza delle nostre opere d’arte.