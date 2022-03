Come pulire e sfilettare facilmente la sogliola e cucinare una ricetta veloce ed economica in padella perfetta anche per i bambini

Il pesce è un alimento versatile, delicato e ricco di sapore. Spesso in cucina cerchiamo ricette di pesce creative, capaci di stuzzicare anche il palato dei nostri piccoli. Dai secondi ai primi piatti, le ricette gastronomiche nella nostra meravigliosa tradizione culinaria non mancano. Alle volte, però, le preparazioni richiedono impegno, sono lunghe e potrebbero comprendere ingredienti dai costi elevati.

Tuttavia, in alcuni casi possiamo cucinare piatti da grandi chef utilizzando ingredienti che potrebbero far parte della nostra consueta spesa settimanale. La verdura di stagione, gli aromi e un delicato pesce che di frequente potremmo cucinare ai bambini: la sogliola.

In questa ricetta andremo, quindi, a vedere un secondo piatto con la sogliola e le verdure di stagione. Ovviamente, prima di addentrarci nella preparazione del piatto, vedremo come pulire e sfilettare facilmente la sogliola, rimuovendo con precisione lische e spine.

Pulizia

Per pulire e sfilettare il pesce avremo bisogno di un paio di forbici da cucina e di un coltello ben affilato.

Cominciamo a squamare la pelle del pesce su entrambi i lati, effettuando dei delicati movimenti con il coltello. Dopo aver terminato questo lavoro, tagliamo con le forbici i bordi del pesce ed eliminiamo le spine laterali e la pinna accanto alle branchie. Con il coltello pratichiamo un piccolo taglio sulla coda, incidiamo e strappiamo la pelle, tenendo la coda con una mano. Utilizzando lo stesso procedimento, eliminiamo anche la pelle bianca.

A questo punto dovremmo dedicarci alle interiora e alle branchie. Eliminiamo entrambe e poi laviamo la sogliola sotto il getto d’acqua corrente.

Sfilettatura

Dopo aver pulito la sogliola, dovremo passare alla sfilettatura. Pratichiamo un’incisione sul pesce partendo dalla testa alla coda e tagliamo la sogliola verso l’interno muovendoci verso la spina centrale. In questo modo ricaveremo il primo filetto. Procediamo nello stesso modo per il secondo filetto.

Ovviamente, in base alla cottura del pesce, potremo scegliere se lasciare o meno la pelle. Infatti, in caso di cottura alla brace o alla griglia, lasceremo la pelle così da proteggere al meglio le carni dal fuoco.

Come pulire e sfilettare facilmente la sogliola e cucinare una ricetta veloce ed economica in padella perfetta anche per i bambini

A questo punto, con i filetti di sogliola a disposizione, possiamo passare alla preparazione del piatto. Pertanto, andiamo a vedere gli ingredienti per 4 persone e la ricetta di questo delizioso secondo:

4 filetti di sogliola;

250 g di spinaci freschi (già lavati);

un cucchiaio di olio extravergine d’oliva;

1 spicchio d’aglio;

sale q.b.

Cominciamo la preparazione aggiungendo l’olio, lo spicchio d’aglio e gli spinaci in padella. Lasciamo cuocere gli spinaci per circa 10 minuti fino a quando l’acqua di vegetazione sarà completamente evaporata. Aggiungiamo un pizzico di sale a metà cottura. Nel frattempo, dividiamo a metà i filetti. Quando gli spinaci saranno pronti, spegniamo i fornelli. Adagiamo qualche foglia di spinaci sui pezzi di sogliola e arrotoliamo su sé stessi i filetti. Blocchiamo gli involtini con uno stuzzicadenti e lasciamoli cuocere a vapore per circa 10 minuti. Trascorso il tempo, serviamo i filetti in tavola.

