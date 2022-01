I giorni di festa rappresentano momenti di gioia e convivialità dove condividere pranzi e cene in compagnia di amici e parenti.

Esattamente quello che avverrà nelle giornate del 31 dicembre e del 1° gennaio del 2022. Tante le leccornie che bandiranno le tavole di queste festività molte a base di sugo, altre a base di pesce e alimenti fritti.

Tutte pietanze che prevedono l’uso e l’abuso di fornelli, forno e friggitrici varie.

Come pulire e scrostare velocemente forno e fornelli dopo i grandi pranzi e le cene di Capodanno ed eliminare l’odore di pesce dalle pentole

Dunque a fine pasto sarà indispensabile riassettare e profumare casa così che possa tornare a risplendere. Ed evitare che schizzi d’olio piuttosto che di sugo possano incrostarsi SU forno e fornelli.

Una pulizia efficace ed immediata, ci permetterà di evitare di usurare e di rovinare i nostri elettrodomestici dai quali sarà anche indispensabile eliminare la puzza di fritto e di pesce.

Ma allora come fare per eliminare la puzza di fritto e pesce e far tornare a brillare pentole e stoviglie? E per lucidare piano cottura e fornelli?

Argomenti questi più volte trattati infatti per un forno pulito e disincrostato in 5 minuti e senza fatica basta questo comune ed economico ingrediente.

Ed anche basta sgrassatori ecco come pulire il microonde in 5 minuti con prodotti naturali e fai da te per averlo pulito e disincrostato e risparmiare in bolletta.

Inoltre ecco come togliere velocemente senza bicarbonato le macchie di sugo da tovaglie, camicie e panni bianchi con 1 solo ed efficacissimo prodotto.

Rimedi naturali e fai da te

Va per la maggiore che la soluzione naturale più efficace per inibire gli odori ma anche per eliminare macchie di olio e incrostazioni varie, è il bicarbonato di sodio. Una sostanza alcalina in grado di neutralizzare gli odori.

Pertanto è sempre bene aggiungerne qualche cucchiaio anche nell’acqua delle stoviglie o in lavastoviglie. Questo facilita la rimozione sia dei cattivi odori che di incrostazioni ostinate.

Sì anche al conosciutissimo aceto di vino bianco, che ci permette anche di far tornare a brillare i bicchieri di cristallo e vetro. Infatti oltre ad eliminare le macchie elimina anche il calcare.

Un ottimo rimedio per le incrostazioni sembrerebbe invece la coca cola, ideale anche per sturare i tubi.

Un altro aspetto importante è procurarsi gli strumenti giusti come spugnette, retine, panni in microfibra e detergenti sgrassanti come lo sgrassatore. Questo ci permetterà di effettuare una pulizia profonda.

Questi tutti rimedi che possono essere applicati al forno, ma anche ai fornelli e alle pentole.

Per eliminare la puzza di pesce oltre al classico aceto e al limone è possibile utilizzare soluzioni naturali come il tè. Basterà infatti aprire una bustina di tè e cospargerla nella padella, bagnare con dell’acqua lasciar agire per qualche minuto e risciacquare con l’aiuto di un detersivo per i piatti. Al termine dell’operazione l’odore di pesce sarà completamente sparito.

Cosa non fare

Evitare di pulire l’interno del forno e delle padelle con accessori eccessivamente abrasivi. Sì alla retina per la pulizia degli spargi fiamme.

Per la pulizia di oggetti come le stoviglie, forno e fornelli, meglio evitare l’uso di prodotti chimici, come ad esempio la candeggina che potrebbero rivelarsi cancerogeni.

Ebbene, ecco come pulire e scrostare velocemente forno e fornelli dopo i grandi pranzi e le cene di Capodanno ed eliminare l’odore di pesce dalle pentole.